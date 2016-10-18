Elbistan’da 3 DAEŞ ve 1 de PKK üyesi Suriyeli tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda, Suriye vatandaşı 4 örgüt üyesi tutuklandı.

Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 10 gün önce imza attığı başarılı operasyonun sonuçları Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklandı. Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yayınlanan basın bülteninde ilçe genelindeki terör operasyonlarında gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şahsın, DAEŞ ve PKK terör örgütüne üye oldukları kaydedildi.

Gözaltına alınan ve 10 gündür işlemleri süren Suriye uyruklu 4 şüpheliden 3’ünün DAEŞ, 1’inin de PKK terör örgütü üyesi olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, “Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığımızca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerince 8 Ekim 2016 tarihinde DAEŞ terör örgütü ve PKK terör örgütüne yönelik olarak ilçemiz genelinde yapılan operasyonda 4 Suriye vatandaşı terör örgütü mensubu gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 4 şahıstan 1’i PKK terör örgütü üyesi, diğer 3 şahsın ise DAEŞ terör örgütü üyeliği suçundan çıkarıldıkları Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır” denildi.

Tutuklanan 4 terör örgütü üyesinin Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği bildirildi.