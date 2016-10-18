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Elbistan’da 3 DAEŞ ve 1 de PKK üyesi Suriyeli tutuklandı

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda, Suriye vatandaşı 4 örgüt üyesi tutuklandı.

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Elbistan’da 3 DAEŞ ve 1 de PKK üyesi Suriyeli tutuklandı
 Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerin DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda, Suriye vatandaşı 4 örgüt üyesi tutuklandı.

Elbistan’da İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği ekiplerinin yaklaşık 10 gün önce imza attığı başarılı operasyonun sonuçları Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklandı. Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre imzasıyla yayınlanan basın bülteninde ilçe genelindeki terör operasyonlarında gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 şahsın, DAEŞ ve PKK terör örgütüne üye oldukları kaydedildi.  

Gözaltına alınan ve 10 gündür işlemleri süren Suriye uyruklu 4 şüpheliden 3’ünün DAEŞ, 1’inin de PKK terör örgütü üyesi olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, “Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığımızca İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Büro Amirliği’ne bağlı ekiplerince 8 Ekim 2016 tarihinde DAEŞ terör örgütü ve PKK terör örgütüne yönelik olarak ilçemiz genelinde yapılan operasyonda 4 Suriye vatandaşı terör örgütü mensubu gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan 4 şahıstan 1’i PKK terör örgütü üyesi, diğer 3 şahsın ise DAEŞ terör örgütü üyeliği suçundan çıkarıldıkları Elbistan Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır” denildi.

Tutuklanan 4 terör örgütü üyesinin Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildiği bildirildi.
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Abuzitdin Dingiltop 2 ay önce

Yav kardeşim daha bu pislikleri vatandaş yapalım diye ugraşıyoruz besle yetimi ........ Besle kargayı oysun gözünü bunlar dürüst insan olsa memleketlerini bırakıp kacmazlar en ufak birseyde ayakları yer tutsun ülkeleri bizim ülkemizi de satarlar bellide olmuyor mu kendilerini insan yerine koymayan avrupaya gitmek için hayatlarını ortaya koyuyorlar diyorum ki merhametten maraş doğar daha fazla bunlara yüz verip astra istedmeyelim.her şeyin bir sınırı var şu anda ekonomimize ve işsizligimize büyük etkileri var milyonlarca insanı yedir içine sahillerde gezdir bunlar az para değil sağolsun devletimiz onlara verdiği değeri kendi vatandaşı fakir fukaraya vermiyor

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Osman Otlutepe 2 ay önce

Suriyelilerin hepsini yurt dışına sürelim. Avrupada dersini alsın. bizde rahatlayalım.

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DOĞAN DOĞANCAN 2 ay önce

SURİYE'Lİ ARKADAŞLARA DEVLET ŞİMDİYE KADAR 25 MİLYAR DOLAR PARA HARCADI,ONLARDA DEVLETİMİZE BU ŞEKİLDE TEŞEKKÜR EDİYOR OLSALAR GEREK?!.........

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ADEMBABA 2 ay önce

BU NE AYAK ARKADAŞ. YORUMDA KÜFÜR MÜ VARDI DA YAYINLAMADINIZ. YOKSA SİZDEMİ SURİYELİ DÜŞMANISINIZ.

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ömer 2 ay önce

suriyelileri devlet getirdi başımıza bela etti filistin israil gibi olmazsak iyi

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