Elbistan’da 3 bin 675 haneye daha 1000’er TL sosyal yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirlerinin ekonomik hayata olumsuz yansımalarının azaltılması için hayata geçirilen ‘Ekonomik İstikrar Paketi’ çerçevesindeki ikinci faz sosyal yardım ödemeleri başladı. Sosyal yardımlar, hane başı 1000 olarak yapılıyor. İlk fazdan 6 bin 53 kişiye sosyal yardım ödemesi yapılan Elbistan’da ikinci faz ödemelerinden yararlanacak hane sayısı 3 bin 675 olarak belirlendi. Yeni nakdi yardımı, 1.fazda olduğu gibi polis, Vefa Sosyal Destek Grubu personeli ve PTT görevlileri tarafından evlere teslim edilmeye başlandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde, sosyal yardımların hak sahiplerine ulaştırılması için oluşturulan ekipler çalışmalarına başladı. Her bir ekip ayrı ayrı mahallelere dağılarak hak sahiplerinin evlerine giderek ödemeleri burada gerçekleştiriyor.

Sosyal yardım ödemelerini evlerinden çıkmadan alan vatandaşlar da görevlilere teşekkür ederek yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

3.faz sosyal yardımlar önümüzdeki günlerde başlayacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3.faz ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, 3’üncü faz 1000'er lira ödemeleri için başvuruların "e-devlet" üzerinden alınmaya başlanacağını duyurarak, faz 3 kapsamındaki ödemelerin kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacağını, aynı haneden birden çok başvuru yapılırsa, bunu tek başvuru olarak değerlendireceklerini söyledi.

Bakan Selçuk, “3.faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi.





