Elbistan’da 24 bin öğrenci elektronik karne alacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), koronavirüs tedbirleri kapsamında sürdürülen uzaktan eğitimin ilk dönemi, 22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılmasıyla son bulacak. Bakanlık tarafından yeni eğitim öğretim dönemi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla 31 Ağustos'ta başlatıldı. Birinci aşamada, ana sınıfları ve ilkokul birinci sınıflar için 21 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitimin ardından, ikinci aşamada, 12 Ekim'den itibaren ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ile özel gereksinimli çocuklar; üçüncü aşamada ise 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıflarda yüz yüze eğitime geçildi. Artan vaka sayıları üzerine 23 Kasım'dan itibaren uzaktan eğitim başlatıldı.

Uzaktan eğitim kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karneleri, 22 Ocak Cuma günü erişime açılacak. İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak. Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Elbistan’da 24 bin 250 ilk ve ortaokul öğrencisi elektronik karne alacak. 10 bine yakın lise öğrencisi ise, bu dönem karne alamayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği takvime göre, 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında belirlenen ikinci ara tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021 arasında uygulanacak. 3 haftaya çıkarılan yarıyıl tatili, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü sona erecek. Bakanlığın değerlendirmeleri sonucunda ikinci dönemin yüz yüze eğitimle başlaması hedefleniyor.