Elbistan’da 22 bin öğrenci ders başı yaptı

Elbistan’da ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf, ortaokul 8'inci sınıf ve 12'nci sınıf öğrencileri ile kırsal mahalle okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan bütün öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Elbistan’da yüz yüze eğitimin ilk aşamasında 4 bin 95 öğrenci ders başı yapmıştı. Yüz yüze eğitimin ikinci aşamasında ise toplamda 22 bin 218 öğrenci okulları ile buluştu. Sabah saatlerinde velileri ile birlikte okullarına gelen öğrencilere, öğretmenler tarafından uymaları gereken kurallara ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Öğrenciler okul bahçelerinde derslere başlamadan önce bina önünde sosyal mesafeli olarak sıraya girerek İstiklal Marşı okudular. Maskeleri takılı olan öğrenciler tüm hijyen önlemlerinin alındığı sınıflarına geçerek mesafeli masalarda uzun süreden sonra ilk kez yüz yüze eğitimin heyecanını yaşadılar.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, yüz yüze eğitim kapsamında okullarına kavuşan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Bayazıt, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulu, Karaelbistan İlkokulu ve Gazipaşa İlkokulunda öğretmenler ve öğrencileri ziyaret etti.

Yüz yüze eğitime başlayan tüm okullarda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bayazıt, “İlçemizde 22 bin 218 öğrencimiz yüz yüze eğitime başladı. Öğrencilerimizin sağlığını korumak için tüm tedbirlerimizi aldık. Derse başlamadan önce öğrencilerimizin pandemi tedbirleri konusunda bilgilendirmeleri yapıldı. Sınıflarımız da bu çerçevede yeniden dizayn edildi. Çocuklarımızın okullarını, öğretmenlerimizin de çocuklarımızı özlediğine şahit olduk. Okullarımızdaki koronavirüs tedbirlerini büyük bir özveriyle alan idareci ve öğretmenlerimi yürekten kutluyorum. Tüm öğrencilerimize de sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.