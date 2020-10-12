Elbistan’da 22 bin öğrenci ders başı yaptı

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, yüz yüze eğitim kapsamında okullarına kavuşan öğrencilerin sevincine ortak oldu. Bayazıt, yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, Şehit Er Cuma Potuk Yatılı Bölge Ortaokulu, Karaelbistan İlkokulu ve Gazipaşa İlkokulunda öğretmenler ve öğrencileri ziyaret etti.
Yüz yüze eğitime başlayan tüm okullarda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bayazıt, “İlçemizde 22 bin 218 öğrencimiz yüz yüze eğitime başladı. Öğrencilerimizin sağlığını korumak için tüm tedbirlerimizi aldık. Derse başlamadan önce öğrencilerimizin pandemi tedbirleri konusunda bilgilendirmeleri yapıldı. Sınıflarımız da bu çerçevede yeniden dizayn edildi. Çocuklarımızın okullarını, öğretmenlerimizin de çocuklarımızı özlediğine şahit olduk. Okullarımızdaki koronavirüs tedbirlerini büyük bir özveriyle alan idareci ve öğretmenlerimi yürekten kutluyorum. Tüm öğrencilerimize de sağlıklı ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.