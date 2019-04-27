Elbistan’da 21 mahalledeki hazineye ait yerler satışa hazırlanıyor

Satışı yapılacak taşınmazların en küçüğü 35 metrekare ile Köprübaşı Mahallesi’nde yer alırken en büyük parsel ise 50 dönümü geçen yüzölçümü ile İkizpınar Mahallesi’nde bulunuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, mülkiyeti hazineye ait olan arsa, konut alanı, tarla, kayalık ve ham toprak vasıflarına sahip toplam 444 bin 450 metrekare taşınmaz için ve satışa işlemi için hazırlanıldığını duyurdu. Milli Emlak Genel Müdürlüğü, satış işlemine tabi tutulacak Türkiye genelinde 6 bin 521 adet parselden 236’sının Kahramanmaraş genelinde olduğunu açıkladı. İl genelindeki satış konusu edilecek parsel sayısı bakımından da Elbistan, diğer ilçelere nazaran ilk sıralarda yer aldı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Elbistan’a bağlı Kantarma, Sevdilli, Gümüşdöğen, Ovacık, Kümbet, Gücük, Karaelbistan, Kalealtı, Atmalı Kaşanlı, Bakış, Günaltı, Köprübaşı, İkizpınar, Kızılcaoba, Çiçek, Küçükyapalak, Çatova, Tepebaşı, Güneşli, Yoğunsöğüt ve Yapraklı Mahalleleri’ndeki hazine arazileri için satış işlemi uygulanacak.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün kurumsal sitesinden derlenen bilgilere bakıldığında satış işlemine tabi tutulacak en çok arazi İkizpınar Mahallesi’nde bulunuyor. İkizpınar Mahallesi’nde 5 parselden oluşan toplam 88 bin 219 metrekare taşınmaz satılacak. İkizpınar’ı ise, 73 bin 124 metrekareden oluşan 5 parselle Çatova Mahallesi izliyor. Gücük Mahallesi’nde satılacak taşınmaz 50 bin 646 metrekare iken Sevdilli’de ise 45 bin 763 metrekare alan satışa sunulacak. Satış işlemlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin ise kesin bir tarihi belirtilmedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hazine arazilerinin hak sahiplerine satış ve kiralama işlemi için düzenleme yapmıştı. Elbistan’da buz düzenlemeden yararlanmak isteyen 550 çiftçi, yaklaşık 10 bin dönüme yakın hazine arazisini kiralamak için başvuru yapmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 19 Kasım 2018’de sona eren başvuruların ardından hazineye ait tarım arazilerinin, tarımsal amaçlı kullanılması için 350 milyon metrekare taşınmazın kiralandığını, 32 bin vatandaşın kira sözleşmelerini imzaladığını açıkladı.

Tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kullanımı, hayvancılık sektörünün canlandırılması ve yerli hayvan üretimi seferberliğine destek verilmesi amacıyla düzenlemeler yaptıklarını kaydeden Bakan Kurum, hazine arazilerinin tarımsal amaçlı kullanıcıları için belli şartlar dahilinde kira süresinin yeniden uzatılması veya doğrudan satın alınmasına ilişkin düzenlemenin hayata geçtiğini hatırlattı.

Bakan Kurum, “Bu dönemde 180 bin kişi başvurdu, bunların değerlendirilmesi ve kiralama işlemleri devam ediyor. Bugün itibarıyla bu düzenleme kapsamında, 350 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz kiralanarak, 32 bin vatandaş kira sözleşmelerini imzaladı. Böylelikle hem kullanımlarını sözleşmeye bağlayarak 'kiracı' sıfatını kazandılar hem de tarımsal desteklerden yararlanma imkanına kavuştular” dedi.















