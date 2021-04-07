Elbistan’da 2 kişinin mal varlıkları donduruldu

"Malvarlığının Dondurulması Kararı", İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın imzasını taşıyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca alındığı belirtilen kararda, "6415 sayılı Kanunun 7. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3.ve 4.maddesine giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listede adı geçen kişi, kuruluş ve organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

FETÖ ve PKK/KCK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin aralarında yer aldığı 377 kişilik listede Elbistan’dan İ.Ç. ve N.K. da yer aldı. Kahramanmaraş ve diğer ilçelerde ise 4 kişinin mal varlığı donduruldu.