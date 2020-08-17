Elbistan’da 2 kişi daha koronavirüse yenildi

Elbistan’da, temmuz ayı başı itibariyle artan pozitif vaka sayıları, endişe veriyor. Tedbirlere uyulmaması nedeniyle artış gösteren pozitif ya da temaslı vakaların büyük çoğunluğu Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken; sağlık durumu elverişli olanların tedavisine karantina kuralları çerçevesinde evlerinde devam ediyor. Artan vaka sayıları ile birlikte, özellikle de kronik hastalıkları bulunan hastalar, yoğun bakım şartlarında tedavi altına alınıyor. Elbistan’da bir süre önce hastalık belirtileri gösteren biri kadın ve biri de erkek 2 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Her iki hasta da Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Erkek hasta, daha sonra Kahramanmaraş’a sevk edildi. Durumları ağırlaşan 2 hasta da tedavi gördükleri yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Elbistan’da koronavirüs tedbirleri doğrultusunda defnedildi.