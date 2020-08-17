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Elbistan’da 2 kişi daha koronavirüse yenildi

Elbistan’da biri kadın ve biri de erkek 2 kişi, koronavirüs tedavisi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.

Elbistan’da 2 kişi daha koronavirüse yenildi
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Elbistan’da, temmuz ayı başı itibariyle artan pozitif vaka sayıları, endişe veriyor. Tedbirlere uyulmaması nedeniyle artış gösteren pozitif ya da temaslı vakaların büyük çoğunluğu Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken; sağlık durumu elverişli olanların tedavisine karantina kuralları çerçevesinde evlerinde devam ediyor. Artan vaka sayıları ile birlikte, özellikle de kronik hastalıkları bulunan hastalar, yoğun bakım şartlarında tedavi altına alınıyor. Elbistan’da bir süre önce hastalık belirtileri gösteren biri kadın ve biri de erkek 2 kişinin test sonuçları pozitif çıktı. Her iki hasta da Elbistan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Erkek hasta, daha sonra Kahramanmaraş’a sevk edildi. Durumları ağırlaşan 2 hasta da tedavi gördükleri yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Elbistan’da koronavirüs tedbirleri doğrultusunda defnedildi.


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Elbistan’da 2 Kişi Daha Koronavirüse Yenildi
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Has elbistanli 6 saat önce

Haberin sonunu düzeltelim..ölen kişi korona kuralları dogrultusunda değil normal insan gibi defnedilecek.persembe günü amcamızin hanimini maalesef virüs den kaybettik ve hiçbir görevli gelmedi biz kendimiz defnettik

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elbistanlı 6 saat önce

has elbistanlı acınızı paylaşıyorum başınız sağolsun fakat siz defnetmek yerine görevlileri arasaydınız risk almamış olurdunuz

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