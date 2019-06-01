Elbistan’da 2 bin 620 öğrenci LGS’de ter döktü

Öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler de, sınav boyunca Kur’an-ı Kerim ve dualar okuyarak çocuklarına manevi destek vermeye çalıştı.

Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon; Elbistan’da da 3 bine yakın öğrenciyi ilgilendiren Liselere Geçiş Sınavı (LGS), 1 Haziran 2019 Cumartesi günü 2 oturum halinde yapıldı. Türkiye genelinde 1 milyona yakın 8.sınıf öğrencisi LGS’ye katıldı. Elbistan’da ise LGS’ye 2 bin 620 öğrenci girdi. Sınav, 8 okulda 138 salonda gerçekleştirildi. 1 öğrenci ise sağlık sorunları sebebiyle evinde sınav oldu. Kendi tercih edecekleri liselere yerleşmek isteyen ortaokul öğrencileri, Cumartesi günü 9.30’da başlayan sınavın ilk oturumu öncesinde okulların önüne aileleriyle birlikte geldi. Sınavın yapılacağı okullara giren öğrenciler içeride, velileri ise dışarıda ter döktü. Birinci oturumda, 8´inci sınıf Türkçe, din kültürü ve ahlak bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile yabancı dil alanlarından 50 soru yöneltildi. Saat 11.30’daki ikinci oturum ise matematik ve fen bilimlerini kapsayan 40 soruluk sayısal alan testinden oluştu.

Sınava girecek öğrenciler kadar, onlara eşlik eden velilerinin heyecanı da doruğa çıktı. Çocukları sınavda ter döken velilerin kimisi bahçede arkadaşlarıyla sohbet ederek çocuklarını bekledi. Kimileri de dua edip ve Kur’an-ı Kerim okuyarak çocuklarına manevi destek oldu.

Çocuklarının, kendi istedikleri liselerde eğitim görmesi için bu sınava iyi hazırlandığını anlatan anne ve babalar, “Bu girdikleri sınav, eğitim hayatlarındaki ilk sınav sayılır. Onlar kadar biz de heyecanlıyız. Çok çalıştılar. İnşallah başarılı olurlar ve emekleri boşa gitmez. Bütün çocuklara başarılar dileriz” diye konuştular.

Sınavdan elde edilecek sonuçlarla, Türkiye genelinde bin 531 lisedeki 139 bin 660 kişilik kontenjana merkezi sistemle yerleştirme uygulanacak. Elbistan’da ise öğrencilere toplam 390 kontenjan tanındı. Elbistan İMKB Fen Lisesi 120, Elbistan Anadolu Lisesi 120, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi 90 ve Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 60 öğrenciyi merkezi sınava göre alacak. Sınav sonuçlarına erişim ise yalnızca https://www.meb.gov.tr adresinden sağlanacak ve adaylara ayrıca tebliğ edilmeyecek. Sınav sonuçlarının ise 24 Haziran tarihinde açıklanması bekleniyor.



















