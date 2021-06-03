Elbistan’da 2 bin 593 öğrenci LGS’de ter dökecek

Türkiye genelindeki ortaokul öğrencileri, uzun süredir hazırlandıkları Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkez sınav maratonunu 6 Haziran Pazar günü sonlandıracak. Elbistan’da 2 bin 593 öğrenci, 40 okuldaki 160 salonda sınava girecek. 1 öğrenci de sınava evinde girecek. Öğrenciler, Türkiye’nin değişik yerlerindeki nitelikli liselerle birlikte Elbistan Fen Lisesi, Elbistan Anadolu Lisesi, Elbistan Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi ve Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimlerine devam edebilmek için ter dökecek. Elbistan Fen Lisesi ile Elbistan Anadolu Lisesi 120’şer, Elbistan Anadolu İmam Hatip Proje Lisesi 90 ve Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de 60 öğrenci alacak.

Sınava sayılı günler kala Milli Eğitim Bakanlığı, sınava dair kılavuzu yayımladı. LGS kapsamındaki merkezi sınav, 6 Haziran 2021'de iki oturum üzerinden yapılacak. Birinci oturum 09.30'ta başlayacak. 75 dakika sürecek. İkinci oturum 11.30'ta başlayacak, 80 dakika sürecek. İki oturum arasında öğrenciler için 15 dakikalık dinlenme arası verilecek.

LGS sınavında birinci oturumda toplam 50 soru sorulacak. Türkçe 20 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 10 soru, yabancı dil 10 soru. LGS sınavında ikinci oturumda toplam matematik ve fen bilimleri alanlarından 20’şer soru sorulacak.

Bakanlığın kılavuzda yayımladığı bilgiye göre, öğrencinin yanında nüfus cüzdanı (T.C. kimlik numarası olması şartıyla), iki kalem (koyu siyah olması gerekiyor), kalemtıraş ve test kağıdını zedelemeyecek olan yumuşak bir silgi. Öğrencinin yanında nüfus cüzdanı veya kimlik belgesi (pasaport) yoksa sınava alınmayacak. Öğrenciler sınava gelirken şeffaf olmak kaydı ile pet şişe su getirebilecek. Sınav başladıktan sonra 15 dakikada öğrenci sınıfa girebilecek. Sınav başladıktan 15 dakika sonra öğrenci sınava giremeyecek.

Kısıtlamadan muaf olacaklar

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında toplanarak LGS tedbirlerine yönelik kararlar aldı. Kahramanmaraş Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 arasında açık olabilecek.