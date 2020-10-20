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Elbistan’da 17 okul daha ‘Okulum Temiz’ belgesini aldı

Elbistan’da 17 okul daha Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü’nün ortaklaşa düzenlediği protokol kapsamında gerekli çalışmaları tamamlayarak ‘Okulum Temiz’ belgesini aldı.

Elbistan’da 17 okul daha ‘Okulum Temiz’ belgesini aldı
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Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı 'Okulum Temiz' projesi kapsamında "Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği Protokolü" gereğince, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazanan 17 okula belgeleri düzenlenen törenle İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürü Yahya Acer ve İSG İlçe Koordinatörü Mikail Koç tarafından verildi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, yaptığı değerlendirmede, okul idarecilerini, öğretmenleri ve tüm personellerini tebrik etti.

Bayazıt, “Belge almaya hak kazanan bütün okullarımızın müdür, müdür yardımcıları ve bütün personellerine bu gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Ayrıca Elbistan Anadolu Lisemiz ise ilçemiz ortaöğretim kurumları içerisinde "Okulum Temiz" belgesini almaya hak kazanan ilk kurum olmuştur. Bu süreçte emeği geçen okulumuzun müdür, ilgili müdür yardımcısı ve tüm personelini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.


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Elbistan’da 17 Okul Daha ‘Okulum Temiz’ Belgesini Aldı
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