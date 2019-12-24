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Elbistan’da 17 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Elbistan’da, etkili olan lodos nedeniyle aralarında çocuklarında olduğu 17 kişi, akşam saatlerinde yakılan sobadan sızan karbonmonoksit gazına maruz kalarak zehirlendi.

Elbistan’da 17 kişi sobadan sızan gazdan zehirlendi

Elbistan’da akşam saatlerinde başlayan lodos, sabaha kadar etkisini sürdürdü. Lodos, sobayla ısıtılan evler için zehirlenme tehlikesini de beraberinde getirdi. Elbistan merkez ve kırsal mahallelerdeki soba zehirlenmeleri 17 kişiyi hastanelik etti. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde ikamet eden aralarında çocuklarında bulunduğu 17 kişi, sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilendi. Solunum güçlüğü ve zehirlenme belirtirleri baş gösteren vatandaşlar, Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen şahıslar, tedavi altına alındı. Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, karbonmonoksit gazının, ölüme yol açabileceğini belirterek özellikle rüzgarlı havalarda soba yakılırken vatandaşları daha dikkatli olmaları yönünde uyardılar.


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ali demir 6 saat önce

ak davamız ile dogalgaza kavuştuk hamd olsun.bir an önce tüm mahallelerimize hat döşenmeli.tüm kardeşleime gecmiş olsun.

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