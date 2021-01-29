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Elbistan’da 16 kırsal mahallenin yolu kapandı

Elbistan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun mücadele veriyor.

Elbistan’da 16 kırsal mahallenin yolu kapandı
 

Elbistan’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 kırsal mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, Karla mücadele ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için yoğun mücadele veriyor.

Elbistan’da yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran kar ve tipi, yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. İlçenin yüksek kesimlerinde bulunan 16 kırsal mahallenin yolları, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Kar yağışı bölgedeki diğer ilçeleri de etkiledi. Ekinözü'nde 16, Afşin'de 11 ve Nurhak'ta da 10 mahalle yolu ulaşıma kapandı.


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