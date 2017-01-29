Elbistan’da 150 polisle Huzur Türkiye-2 operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğünün 81 ilde eş zamanlı başlattığı ‘Huzur Türkiye- 2’ asayiş uygulaması kapsamında Elbistan’da da 150 polisin katılımı ile asayiş uygulaması gerçekleştirildi

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Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, termometrelerin -10 dereceyi gösterdiği soğuk havada yaklaşık 150 polisin katılımıyla ‘Huzur Türkiye-2’ asayiş uygulaması yaptı.

Emniyet Teşkilatı 28 Ocak akşamı 81 il genelinde 50 bin 696 personelin katılımıyla asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Operasyonun Elbistan ayağı ise 150 polisle icra edildi. Saat 21.30 itibariyle Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol’un telsiz talimatı ile başlayan ve 2 saat süren uygulamaya, asayiş, trafik, KOM, çevik kuvvet ve terörle mücadele ekipleri katıldı. Birim amirleri ve komiserlerin koordinesinde 20 ekibe ayrılan sivil ve resmi polisler, ekip otoları ve otobüslerle birlikte daha önceden belirlenen görev yerlerine dağıldı. Eş zamanlı olarak başlayan operasyonda parklar, umuma açık yerler, çayevleri, kıraathaneler ve kafelerde denetim yapıldı. Trafik polisleri de şehrin farklı caddelerinde uygulama noktası oluşturdu. Durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücüler ve yolcular da tek tek kontrol edildi. Kar yağışının ardından düşen sıcaklıklara rağmen büyük özveri ile gerçekleştirilen huzur operasyonunda 482 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. 128 araç trafik polislerince sorgulanırken bunlardan 4’üne cezai işlem uygulandı. 2 araç da trafikten men edildi. Trafik polislerinin uyarılarına rağmen APP plaka ile trafiğe çıkan bir araç sürücüsüne de cezai işlem uygulandı. APP plakası sökülen araca standart plakası takıldıktan trafiğe çıkmasına izin verildi. Uygulamada ayrıca 56 işyeri denetlendi.

Sıcaklığın -10 derece olduğu bir zamanda yapılan operasyon, 2 saat sürdü. Vatandaşların huzur içinde yaşamaları için yapılan bu tür çalışmaların tekrarlanacağı kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sonuçları açıkladı

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilin tamamında toplam 50 bin 969 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan “Huzur Türkiye-2” uygulamasında; 271 bin 977 kişinin kontrol edildiğini, arandığı tespit edilen 568 kişinin yakalandığını, 402 kişinin gözaltına alındığını, 876 kişinin ise hakkında adli-idari işlem uygulandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Medya-Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 81 il genelinde 28 Ocak akşamı eş zamanlı olarak saat 19.30-21.00 arası sabit yol uygulaması, 21.30-23.30 saatleri arasında ise stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde “Huzur Türkiye-2 Uygulaması” yapıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanlarının Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden toplam; 9.031 ekip, 12 helikopter, 19 deniz aracı, 201 dedektör polis köpeği, 50 bin 696 personel katıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4967 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda; 271 bin 977 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 568 kişi yakalandı. 402 kişi gözaltına alınırken 876 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

38 adet tabanca, 40 adet av tüfeği, 1092 adet mermi, 63 adet kesici delici alet, 37 adet kurusıkı tabanca, 161,2 gr eroin, 279,95 gr esrar, 120 gr metanfetamin, 26 adet captagon, 2 bin 584 paket kaçak sigara ele geçirildi. 50 bin 617 araç kontrol edilerek, 2 aranan araç yakalandı. 2 bin 373 araca cezai işlem uygulandı ve 763 araç ise trafikten men edildi. 11 bin 678 iş yeri kontrol edilerek, 770 iş yerine cezai işlem uygulandı. 13 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 33’ü sikke, 1’i mühür olmak üzere tarihi eserler ele geçirildi.

Uygulamalar esnasında özgürlük-güvenlik dengesine azami özen gösteren personelimiz büyük bir gayret ve özveriyle uygulamaların başarıyla sonuçlanmasına katkı sağladı.”