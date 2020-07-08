Elbistan’da 150 personelle koronavirüs tedbirleri denetimi

Denetimler için sağlık, zabıta, tarım ve polis görevlileri ile zabıtalardan oluşan 10 ayrı komisyon, cadde ve sokaklardaki işyerlerini tek tek dolaşırken; yaklaşık 100 polisin katılımıyla da şehrin tüm ana caddelerinde sabit ve gezici uygulama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın, koronavirüs tedbirlerine yönelik olarak 81 ili kapsayan geniş çaplı denetimleri, Elbistan’da da yapıldı. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlilerinden 10 ayrı denetim komisyonu oluşturuldu. Denetim komisyonları, sabah saatlerinden itibaren camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, market, park/piknik alanlarını tek tek dolaştı. Denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı, sosyal mesafe, maske ve hijyen konularındaki önlemler kontrol edildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ise, başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimi için 100 polisin yer aldığı 10 ayrı ekip sahaya indi. Şehrin 5 ana caddesinde sabit kontrol noktaları oluşturan polis ekipleri, araçları durdurarak kontrolden geçirdi. Sürücüler ve araçlardaki diğer şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Toplu taşıma araçlarında da yolcu sayısı kuralı ve maske denetimi yapıldı. Yaya olarak denetim yapan polis ekipleri de kent meydanı ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu caddelerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Denetimler esnasında, maske takmayanlara ya da maskesini çenesine takanlara idari para cezası uygulandı.















