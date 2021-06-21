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Elbistan’da 15 mahalleye ulaşım sağlayan arter yenileniyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da toplamda 15 mahalleye ulaşım sağlayan 14 kilometre uzunluğa sahip Kalaycık – Kışla grup yolunda yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Elbistan’da 15 mahalleye ulaşım sağlayan arter yenileniyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Elbistan’da bir dizi yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından, toplamda 15 mahalleye ulaşım sağlayan 14 kilometre uzunluğundaki Kışla – Kalaycık grup yolunda sathi asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmalarla bölgelerden ilçe merkezine ve mahalde bulunan yerleşim yerlerine ulaşım ağının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Kışla Mahalle Muhtarı Yakup Tekdemir çalışmalara ilişkin, “Burası bölge halkı tarafından aktif kullanılan bir arter. Yaklaşık 15 mahalle halkı ilçe merkezine ulaşım için bu arteri tercih ediyor. Ancak yolumuz deforme olduğu için ulaşımda sorun teşkil etmekteydi. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e arz ettik. Sağ olsun kendisi de bizleri kırmayarak bu arteri iyileştireceğini söyledi. Başkanımızın talepleri doğrultusunda ekiplerimiz arterde yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere emeği geçen herkese mahallem ve şahsım adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Elbistanda 15 Mahalleye Ulaşım Sağlayan Arter Yenileniyor