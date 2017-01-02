Elbistan’da 12 çiftçiye 72 adet damızlık büyükbaş dağıtıldı

Kahramanmaraş genelinde yürütülen, ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında, Elbistan’da yer alan 12 çiftçiye 72 adet damızlık büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Elbistan’da da genç çiftçilere damızlık büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, “Bakanlığımız tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla uygulanan, Genç Çiftçi Projeleri Hibe Desteği kapsamında büyükbaş hayvan dağıtımları yapıldı” dedi.
Emiralioğlu, genç çiftçilere verilen hibe destekleri ile il genelinde hayvansal üretiminin artıracağını belirterek, “Genç çiftçi projesi ile hayallerini gerçekleştiren çiftçilerimizin mutlu olması bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, il genelinde yapılan büyükbaş destekleri hakkında şu bilgileri verdi:
“Elbistan ilçemizde 12 çiftçimize 72 adet, Afşin ilçemizde 9 çiftçimize 54 adet, Andırın ilçemizde 10 çiftçimize 60 adet, Dulkadiroğlu ilçemizde 10 çiftçimize 60 adet, Ekinözü ilçemizde 6 çiftçimize 36 adet, Nurhak ilçemizde 5 çiftçimize 30 adet, Onikişubat ilçemizde 18 çiftçimize 108 adet, Pazarcık ilçemizde 6 çiftçimize 36 adet, Göksun ilçemizde 10 çiftçimize 60 adet, Türkoğlu ilçemizde 12 çiftçimize 72 adet, Çağlayancerit ilçemizde 7 çiftçimize 42 adet olmak üzere, ilimiz çiftçilerinden 105 kişiye 630 adet damızlık hayvan teslimi yapılmıştır. Proje, bakanlığımız tarafından 2017 ve 2018 yıllarında da devam ettirilecektir.”