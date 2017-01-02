Elbistan’da 12 çiftçiye 72 adet damızlık büyükbaş dağıtıldı

Kahramanmaraş genelinde yürütülen, ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında, Elbistan’da yer alan 12 çiftçiye 72 adet damızlık büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Elbistan’da da genç çiftçilere damızlık büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, “Bakanlığımız tarafından tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlamak amacıyla uygulanan, Genç Çiftçi Projeleri Hibe Desteği kapsamında büyükbaş hayvan dağıtımları yapıldı” dedi.

Emiralioğlu, genç çiftçilere verilen hibe destekleri ile il genelinde hayvansal üretiminin artıracağını belirterek, “Genç çiftçi projesi ile hayallerini gerçekleştiren çiftçilerimizin mutlu olması bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İhsan Emiralioğlu, il genelinde yapılan büyükbaş destekleri hakkında şu bilgileri verdi: