Elbistan’da 117 ton yem bitkisi tohumu dağıtımına başlandı

Elbistan’da yem bitkisi ekimi alanını genişletmek amacıyla çiftçilere ve üreticilere, sertifikalı adi fiğ + arpa, Macar fiği + arpa ve yem bezelyesi + tritikale karışımı yem bitkisi tohumluk dağıtımına başlandı.

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce başlatılan Ara Dönem Yem Bitkileri Yetiştiriciliği projesi, bakanlık tarafından onaylanarak hayata geçti. 2 milyon 430 bin TL bütçeli proje kapsamında il genelindeki 26 bin dekar alanda yem bitkisi yetiştiriciliği yapılacak. Sonbahar hasat dönemi ile ilkbahar ekiliş dönemi arasında geçen sürede vejetasyon süresi yem bitkileri yetiştiriciliğine uygun tarımsal üretim alanları ile nadas alanlarında, hayvancılığın ihtiyaç duyduğu kaliteli kaba yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla dağıtılan yem bitkisi tohumlarının, yüzde 75’i bakanlık ve yüzde 25’i de çiftçi katkısı şeklinde uygulanacak.

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü aracılığı ile piyasadan temin edilen, sertifikalı veya analiz raporlu, adi fiğ, Macar fiği, yem bezelyesi, tritikale ve arpa olmak üzere toplam 439 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu satın alınarak, talepler doğrultusunda dağıtımına başlandı. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne 200’e yakın çiftçinin başvuruda bulunduğu belirtildi. Elbistan’daki çiftçilere 117 ton tohumluk dağıtılacak. Aynı zamanda yem bitkisi üretimi yapacak bu çiftçilere, başvurmaları halinde sertifikalı tohumluk, mazot-gübre ve yem bitkisi üretim desteği verilebilecek. Dağıtımı yapılan bu tohumluklar ile çiftçiler, kaliteli kaba yem üretimi yaparak, hayvancılığın ihtiyacı olan kaliteli kaba yem açığının kapatılmasına katkı sağlayacak.

Yüzde 75 oranında hibe olan yem bitkisi tohumlarını alan çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.



