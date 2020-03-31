Elbistan’da 100 polisle ‘evde kal’ uygulaması

Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin uygulanması noktasında 24 saat boyunca sahada olan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı bir uygulamaya imza attı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli yaklaşık 100 polis, Elbistan Kaymakamlığı Vefa Destek grubu üyeleri ve mahalle bekçileri ile birlikte ilçe merkezinde vatandaşlara ‘evde kal’ uyarısında bulundu. İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’nda başlayan uygulama kapsamında, 10 ayrı ekip halinde şehrin ana arterleri ve caddelerini baştan sona dolaşan görevliler, dışarıda olan vatandaşları evlerinden çıkmamaları yönünde uyardı. Polis araçları da, anons yaparak vatandaşların zorunlu olmadıkça evde kalmalarını istedi. Polis araçlarından, “Değerli hemşerilerimiz, evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen sokağa çıkmayalım” anonsu yapıldı. Araç sürücüleri ve yolcuları salgın konusunda bilgilendiren ekipler, broşür dağıtarak alınan önlemler kapsamında evden çıkmamalarını istedi.

İlçe giriş-çıkışlarında denetimler sürüyor

Dünyada ve ülke genelinde etkisi artan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında ilçenin bütün giriş ve çıkış güzergahlarında oluşturulan kontrol noktalarında da denetimler sürüyor. İlçeye giren ve çıkan vatandaşların ateşleri ölçülüyor. Vatandaşlara, zorunlu olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapmamaları gerektiği anlatılıyor. Ayrıca, yolcu taşımacılığı yapan minibüsler de kapasitelerinin yarısı oranında yolcu alıp almadıkları ve sosyal mesafe kuralına uyup uymadıkları yönünde de denetleniyor.

65 yaş ve üstü kimsesiz yaşlıların ihtiyaçları karşılanıyor

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kapsamındaki yaşlıların zorunlu ihtiyaçları ile ilgili talepleri de polis ekiplerince yerine getirmeye devam ediyor.





