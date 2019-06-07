Elbistan’a Veteriner Fakültesi açılıyor

Başkan Dumlupınar, tarım ve hayvancılıkla ilgili diğer bölümlerinin de Elbistan’a kazandırılması ile birlikte ilçenin bir ‘Tarım Kampüsü’ haline gelme potansiyelinin varlığına dikkati çekti.

Ziraat Mühendisleri Odası Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar yaptığı açıklamada İstiklal Üniversitesi bünyesinde Elbistan’a Veteriner Fakültesi açılacağını, bunun önemli bir hayvancılık potansiyeli olan ilçe için çok önemli olduğunu bildirdi.

Dumlupınar, Elbistan ilçesinin 45 bin büyükbaş, 70 bin civarında da küçükbaş hayvan varlığı ile bölgemizdeki en büyük hayvan varlığına sahip olduğunu belirterek, veteriner fakültesinin oldukça önemli bir fakülte olduğunu, araştırma uygulama çiftlikleri, laboratuarları ve klinikleri ile çok büyük bir altyapı gerektirdiğini ve Elbistan’ın ekonomisine çok önemli katkılar sunacağını söyledi.

Hayvancılığın rantabl olması için de girdi maliyetlerinin azaltılması gerektiğini ifade eden Dumlupınar, en büyük girdilerden birisinin de yem ihtiyacı ve özellikle de kaba yem ihtiyacı olduğunu, İstiklal Üniversitesi bünyesinde tarımın diğer bölümlerinin de kurularak bir Tarım Kampüsü kurulması durumundan büyük bir sinerji oluşacağını kaydetti.

ZMO Başkanı Dumlupınar, gerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, gerekse de İstiklal Üniversitesinin aynı fakülteleri yeniden açmak yerine belli alanlara ağırlık vermeleri durumunda çok daha faydalı olacağını, Elbistan’a tarım kampüsü kurulması durumunda, ilgili diğer fakültelerle birlikte Elbistan’a kurulması muhtemel Tarım Üniversitesinin de altyapısının oluşacağını sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Dumlupınar, sözlerini veteriner fakültesinin Elbistan’a hayırlı olmasını dileyerek bitirdi.











