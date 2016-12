Elbistan’a, Uruguay’dan 2 bin baş besilik dana

Türkiye’nin büyükbaş hayvan besiciliğinde en önemli merkezlerinden biri olan Elbistan’a, Et ve Süt Kurumu tarafından Uruguay’dan ithal edilen 20 bin dananın yüzde 10’una tekabül eden 2 bin hayvan getirildi.

Elbistan’da 1990’lı yılların başından itibaren daha kapsamlı ahırların yapılmasıyla atağa geçen besicilik sektörü, ilçe ekonomisinin lokomotiflerinden biri oldu. Her geçen gün kendini yenileyen sektör, aradan geçen çeyrek asır sonucunda ilçedeki ahır ve çiftlik sayısı 1000’e yaklaştı. Geçmiş dönemlerde kırmızı et fiyatlarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle zor günler geçirse de birçok işletmede şuanda aktif besicilik devam ediyor. Değişen teknolojiye ayak uydurmak isteyen besiciler, özellikle Tarımsal Kırsal Kalkınma Kurumu (TKDK) ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) gibi kurumların verdiği hibe desteklerini en verimli şekilde kullanan kişiler oldu. Elbistan’da son yıllarda her şeyiyle modern tesisler yapılmaya başlandı. Bu destekler daha önceleri kapalı tesislerde yapılan besiciliğin, açık sisteme dönüşümüne imkan tanıdı. Buna bağlı olarak da ilçedeki büyükbaş hayvan sayısı da artarak yaklaşık 30 bine ulaştı. Modern kombinaların yapılması da sektörün en büyük yarasına merhem oldu. Besicilikteki bu değişim ve gelişmenin en büyük artılarından birisi tarım sektörüne oldu. Çiftçiler de artan yem talebine karşılık silajlık mısır ekimine yöneldi. Kaba yem malzemesi olarak kullanılan diğer ürünlerin de ekim alanında gözle görülür bir artış yaşandı.

Son döneme kadar besiciliğin yerli ırklarla yapıldığı Elbistan, Türkiye’nin karkas et yerine besilik dana ithal etmeye başlamasının ardından bu imkândan en fazla yararlanan merkezlerin başında geldi. Bakanlar Kurulu kararıyla 400 bin baş besilik sığır ithalatı yetkisi verilen Et ve Süt Kurumu’nun daha önceki 2 ihalesinde de çok sayıda ithal hayvanın geldiği Elbistan, en fazla rakama üçüncü ithalatta ulaştı. Uruguay’dan gemiyle Mersin Limanı'na getirilen 20 bin besilik dananın yaklaşık 2 bini Elbistan’daki besicilere teslim edildi. Buradan da karayolu ile Elbistan’a getirilen ithal danalar, ilçedeki çeşitli çiftliklere yerleştirildi.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Yalçınlar Cihan Et Kombinası Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Yalçın, Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 400 bin baş besilik sığır ithalatı yetkisi verilen ve daha önce de iki grup halinde 17 bin hayvan ithal eden Et ve Süt Kurumu'nca, Güney Amerika'dan 20 bin angus ve hereford cinsi besilik hayvan daha getirildiğini söyledi.

Uruguay'dan gelen hayvanların ortalama 1 yaşında olduğunu belirten Yalçın, “Bakanlar Kurulu kararıyla 400 bin baş besilik sığır ithalatı yetkisi verilen Et ve Süt Kurumu, üçüncü ithalatını yaptı. Güney Amerika'dan getirilen 20 bin besilik sığır, gemiyle getirildiği Mersin Limanı'nda sahiplerine dağıtıldı. Elbistan’daki besicilere bu hayvanların 2 bin adedi teslim edildi. Bu hayvanların 800 adedini kendi çiftliğimizde yetiştirmek için aldık. Kalanı da ilçedeki diğer besicilerimiz arasında dağıldı. Aldığımız besilik hayvanların arasında angus ve hereford cinsleri bulunuyor. Bunlar yaklaşık 1 yaşında. Bu hayvanlar 7-8 ay sonra kesime girecek” dedi.