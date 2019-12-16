Elbistan’a Tıp Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi talebi YÖK’e sunuldu

Aynı zamanda Elbistan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’ndaki program sayısının arttırılması için de YÖK’le gerekli yazışmalar yapıldı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, üniversite bünyesinde Elbistan Devlet Hastanesi ile afiliye edilerek Tıp Fakültesi ile Veterinerlik Fakültesi açılması yönündeki talebi, Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) sundu. Elbistan’a açılması düşünülen Tıp Fakültesi’nin, Elbistan Devlet Hastanesi ile afiliye edilmesi gündeme getirildi. Elbistan Devlet Hastanesi’nin hem üniversite hastanesi hem de eğitim-araştırma hastanesi haline dönüştürülerek Tıp Fakültesi’nin açılması görüşü ağırlık kazanırken; Veterinerlik Fakültesi’nin de hayvancılık noktasında önemli bir potansiyeli barındıran Elbistan için önemli olduğu vurgulandı. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder’in YÖK nezdinde yaptığı bu girişimlerin sonucunun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın da Elbistan Belediyesi’ni ziyaretinde dile getirdiği Tıp Fakültesi’nin Elbistan’da açılması, hem üniversiteye prestij katacak hem de ilçenin geleceği adına önemli bir yatırım olacak.

Sadece fakülte değil Elbistan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’ndaki program sayısının artması için de adımlar atılıyor. Halihazırda bina tahsisi için girişimleri süren Elbistan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nun, Ali Tekinsoy Ortaokulu’nun eski binasının tahsis edilmesi için gerekli yazışmalar yapıldı. Şuan sadece Yaşlı Bakımı bölümü aktif olan Elbistan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nun bölüm sayısının arttırılması yönündeki yazışmalar Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapıldı. YÖK’ün vereceği karar doğrultusunda açılacak yeni programlar için de öğretim üyesi bulunması ile ilgili adımlar atılmaya başlayacak. Resmi prosedürlerin tamamlanmasıyla birlikte Elbistan Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu’nun 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrenci almasının önü açılmış olacak.