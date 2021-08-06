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Elbistan’a tıbbi mikrobiyoloji uzmanı atandı

Sağlık Bakanlığı’nın isteğe bağlı iller arası atanma kurası ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı atandı.

Elbistan’a tıbbi mikrobiyoloji uzmanı atandı
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Sağlık Bakanlığı, 2021 yılı isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası sonuçlarını duyurdu. Bakanlığa bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan duyuruda, Elbistan Devlet Hastanesi’ne tıbbi mikrobiyoloji uzmanı atandığı bilgisi yer aldı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan tıbbi mikrobiyolog Hasan Bozdağ’ın, özellikle Covid-19 test çalışmalarına katkı sunacağı belirtildi.

Aynı atama kapsamında, Elbistan Devlet Hastanesi’ne hemşire ve sağlık memuru görevlendirilmesi de gerçekleştirildi.

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