Elbistan’a tekstil ve gıda yatırımı geliyor

Gürbüz ve Arıkan, Elbistan’ın potansiyelinin bulunduğunu ve ilçede yatırım ortamının iyileştiğini ve güçlü hale geldiğini belirttiler.

Toplantıda il olarak söz alan Farsan İnşaat ve Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alişan Arıkan, Elbistan’ın yatırım ortamının çok cazip olduğunu belirtti.

Arıkan, şunları söyledi:

“Elbistan’ın mevcut durumuna baktığımız zaman yatırım ortamının çok cazip olduğunu görmekteyiz. Lojistik olarak güzel bir noktada. Demiryolunun faaliyete geçecek olması, Kahramanmaraş-Elbistan karayolunun yakın zamanda tamamen bitecek olması bizleri Elbistan’a yatırıma yönlendirmektedir. Buradaki en büyük etken ise Sayın Bakanımız Mahir Ünal’ın Elbistan’a teşviki ve Elbistan’a ayrı bir önem vermesi. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün de bizlere yatırım konusundaki desteği bizleri firma olarak Elbistan’a yatırım yapmaya sevk etti.”

İnşaat çalışmalarına kısa sürede başlayacaklarını belirten Arıkan, Elbistan’a yapacakları yatırımın içeriği hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler firma olarak en yakın zamanda inşaata ve yatırıma başlamış olacağız. Aslında bu ortamın tüm yatırımcılar için büyük bir fırsat olduğunu belirtmek isterim, onlarında böyle cazibeli bir merkezi kaçırmamaları konusunda bir tavsiyem olacak. Ben tekrar bu yatırım konusunda bizlere destek olan Sayın Bakanımız Mahir Ünal’a ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e çok teşekkür ederim.”

Başta Kahramanmaraş’taki firmalar olmak üzere Elbistan’a yatırım noktasında ilginin arttığının altını çizen Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, “Elbistan’ın yatırım ortamı her geçen gün iyileşiyor ve güçleniyor. Geçtiğimiz günlerde Sayın Bakanımız Mahir Ünal beyefendi büyük bir teşvik paketinin müjdesini vermişti ve bu müjdenin etkilerini bu gün görmeye başladık. Malatya-Elbistan demiryollarının fizibilite çalışmalarının başlamış olması, karasal ulaşımın güçlendirilmesi, lojistik olarak güçlü hale gelmesi, Elbistan’da yatırım potansiyelinin her geçen gün daha da iyileşmesi, Kahramanmaraş’taki değerli firmaların Elbistan’a ilgi duymasının önünü açıyor, buda bizi son derece mutlu ediyor” dedi.

“Bu başlangıç, diğer firmalarda yatırım için Elbistan’a gelecek”

Başkan Gürbüz, konuşmasının devamında, “İnşallah bu bir başlangıç olacak. Alişan Bey’in Elbistan’a yatırım yapması ile Kahramanmaraş’taki diğer firmaların da ilçemize yatırım yapacağına inanıyorum. Güçlü bir firmanın Kahramanmaraş’ta yatırım yapması elbette yerelde de hareketliliğe neden olacaktır, Elbistan’daki müteşebbis ruhu ayağa kaldıracaktır. Biz Elbistan’ın inşallah gelecek yıllarda bir kalkınma hikâyesi yazacağına inanıyoruz. Çok güçlü bir şekilde kent ekonomisini artıracağımıza ve bundan sonraki süreçte de insan kaynakları ile sahip olduğu potansiyelleri ile beraber küresel bir değer noktasında Elbistan’ı göreceğimizi düşünüyorum. Organize Sanayi Bölgemizdeki arsalara Alişan beyefendi ile beraber baktık. Yatırım ortamlarını görüştük. Bundan sonraki süreçte OSB’nin nasıl şekilleneceği, 2. etabın yeni yatırımcılar ile daha da güçleneceğini görüştük. Bizleri her fırsatta yatırımcılar ile buluşturan, Elbistan için sürekli çalışan Sayın Bakanımız Mahir Ünal Beyefendi’ye desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.