Elbistan’da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde ve sokaklar boş kaldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri, ilçe merkezine çıkan tüm ana caddeleri güvenlik şeridi ve barikatlarla kapatırken, tüm mahallelerdeki devriyeler de yoğunlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 31 ilde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Elbistan’a sessizlik hakim oldu. Yasağın başladığı saat 24.00’ten itibaren teyakkuza geçen Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinden itibaren de denetimlerini sıklaştırdı. Şehir merkezine çıkan bütün ana caddeler şerit ve barikatlarla kapatıldı. Diğer ana arterlerde de kontrol noktaları oluşturuldu. Açık olan fırınların çevresinde de sürekli denetimler yapıldı. Yasak kapsamı dışında oldukları için sokağa çıkanların da çalışma ve izin belgeleri kontrol edildi.

Ayrıca ekipler, araç megafonlarından, "Yaş aralığı olmaksızın, tüm vatandaşlarımızın 2 gün boyunca sokağa çıkmaları yasaklanmıştır" anonsu yaptı.











