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Elbistan’a şehit ateşi düştü

Suriye’nin El Bab kentinden acı haber geldi.

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Elbistan’a şehit ateşi düştü

            Suriye’nin El Bab kentinden acı haber geldi. Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında Suriye’nin El Bab kentinde, terör örgütü DAEŞ’e karşı yürütülen operasyonda görev alan Elbistanlı Tankçı Uzman Çavuş Mehmet Şahin (25), düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu.

            Şehidin Karaelbistan Mahallesi’ndeki ailesi bir ziyaret için Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde bulunurken, aileye oğullarının şehit olduğu haberi verildi.

            Ailenin haberi alır almaz Elbistan’a dönmek için yola çıktığı öğrenilirken, Şehit Uzman çavuş Mehmet Şahin’in 1,5 yıl önce TSK’da göreve başladığı öğrenildi. 

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