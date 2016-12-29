Elbistan’a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El-Bab kentinde Elbistanlı Uzman Çavuş Ayhan Güzel’in (26) DAEŞ’li teröristlerle girilen çatışmada şehit olduğu öğrenildi.

Suriye’den Elbistan’a acı haber geldi. Fırat Kalkanı Harekatı çerçevesinde DAEŞ’e karşı mücadele eden birlikte yer alan 26 yaşındaki Elbistanlı Uzman Çavuş Ayhan Güzel, çıkan çatışmada şehit düştü. Güzel’in kara haberi, ilçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi’nde oturan ailesine Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Vural Ekiz tarafından verildi. Oğullarının şehit düştüğü haberini alan aile ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin, babasını bir süre önce kaybettiği öğrenilirken oğlunun acı haberini alan anne Meryem Güzel, Kaymakam Akkoyun ve Üsteğmen Vural Ekiz tarafından tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Meryem 1 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlayan şehit Uzman Çavuş Ayhan Güzel’in Bitlis-Tatvan’dan Fırat Kalkanı Harekatı’na görevlendirildiği öğrenildi. Henüz 1 yıllık evli olan Güzel’in bir de çocuğunun olduğu bildirildi. Şehit Uzman Çavuş Güzel'in cenazesinin, 30 Aralık 2016 Cuma günü Tepebaşı Yeni Cami'nde ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Tepebaşı mezarlığında defnedileceği öğrenildi.

















