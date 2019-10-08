banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’a profesör başhekim

Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alptekin Yasım atandı.

Elbistan’a profesör başhekim
banner143

Prof. Dr. Asım’ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlayacağı belirtildi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Elbistan Devlet Hastanesi’nin başhekimlik görevine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın atandığını söyledi.

Profesör unvanlı bir ismin, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapacak olmasının önemine değinen Başkan Sungur, “Elbistan Devlet Hastanemizin başhekimi olarak KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alptekin Yasım atanmıştır. Sayın hocamız, önümüzdeki günlerde ilçemize gelerek görevine başlayacaktır. Prof. Dr. Yasım’la birlikte, bölgedeki yüz binlerce insana sağlık hizmeti sunan Elbistan Devlet Hastanemiz, daha profesyonel ve üst düzey bir yönetim anlayışı ile çalışmalarına devam edecektir.

Bu üst düzey atamanın gerçekleşmesinde emeği geçen başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve ilgili birimlerle katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.