Elbistan’a profesör başhekim

Prof. Dr. Asım’ın önümüzdeki günlerde ilçeye gelerek görevine başlayacağı belirtildi.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Av. Hasan Sungur, Elbistan Devlet Hastanesi’nin başhekimlik görevine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın atandığını söyledi.

Profesör unvanlı bir ismin, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi olarak görev yapacak olmasının önemine değinen Başkan Sungur, “Elbistan Devlet Hastanemizin başhekimi olarak KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alptekin Yasım atanmıştır. Sayın hocamız, önümüzdeki günlerde ilçemize gelerek görevine başlayacaktır. Prof. Dr. Yasım’la birlikte, bölgedeki yüz binlerce insana sağlık hizmeti sunan Elbistan Devlet Hastanemiz, daha profesyonel ve üst düzey bir yönetim anlayışı ile çalışmalarına devam edecektir.

Bu üst düzey atamanın gerçekleşmesinde emeği geçen başta AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal olmak üzere, Sağlık Bakanlığımıza ve ilgili birimlerle katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.