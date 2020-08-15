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Elbistan’a mobil hayvan dezenfekte ve ilaçlama makinesi

Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından alınan 3 adet mobil hayvan dezenfekte ve ilaçlama makinesinin biri Elbistan başta olmak üzere kuzey ilçelerdeki yetiştiricilerin hizmetine sunuldu.

Elbistan’a mobil hayvan dezenfekte ve ilaçlama makinesi
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Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin imkanları ile temin edilen 3 adet mobil hayvan dezenfekte ve ilaçlama makinelerinin dağıtımı yapıldı. Dağıtım programına, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt,  ilçe müdürleri, Birlik Başkanı Vakkas Kuzu ve birlik çalışanları ve üyeler katıldı.

Programda, temin edilen makinelerin 1 adedi kuzey ilçelerde kullanılmak üzere Elbistan’a, 1 adedi Pazarcık ve Çağlayancerit ilçelerinde kullanılmak üzere Pazarcık’a ve 1 adedi de Dulkadiroğlu, Onikişubat ve Türkoğlu ilçelerinde kullanılmak üzere Dulkadiroğlu ilçesine teslim edildi.

Dağıtım programında konuşan Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, her bir makinenin 7 bin litre su kapasitesine sahip olduğunu ve bir kullanımda 1500 adet ve günde 10 bin adede kadar hayvanın dezenfekte edilebildiğini söyledi.

Makinelerin tanesinin 69 bin TL’ye alındığını kaydeden Kuzu, “Bu makineler tamamen birliğin kendi öz kaynakları ile alındı. Makinelerimizin, birlik üyelerine ve tüm yetiştiricilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.


 

 


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