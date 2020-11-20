Elbistan’a mevsimin ilk karı yağdı

Elbistan’da mevsimin ilk karı, yüksek kesimlere yağdı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü Elbistan’da, kar yağışından yüksek kesimler etkilendi. İlçenin en yüksek noktalarından biri olan Sultan Korusu’ndaki mahallelerde sabah erken saatlerde dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Bölgeyi tamamen kaplayan karın kalınlığı yer yer 7 santimetreye ulaştı. Şardağı’nın yüksek kesimlerinde de etkili olan kar, zirveyi beyaz örtü ile kapladı. İlçe merkezinde ise sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Kar yağışından Ekinözü ilçesinin yüksek kesimleri de nasibini aldı. Dağlar, karla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmini raporlarına göre, hafta sonu ve önümüzdeki haftanın ilk 3 gününde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıkları gündüz 9 dereceye kadar düşmesi tahmin edilirken en düşük gece sıcaklığının da -6 derece olması bekleniyor.







