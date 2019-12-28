Elbistan’a kurulacak salça fabrikası için ilk imza atıldı

Bölgedeki tarım arazilerinde yetiştirilen ürünlerin salçaya dönüşüp sofraları süslemesini sağlayacak fabrikada 100 kişilik bir istihdam öngörülüyor.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırımcı sayısı ve sektör çeşitliliği artıyor. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 25 dönümlük alanda kuracağı fabrika ile ilgili adımın ardından, yeni bir yatırımın daha ilk imzası atıldı. Elbistan’da bir araya gelen işadamları, kooperatifleşme yoluna giderek, yaklaşık 4 milyon TL’lik yatırımla organik salça fabrikası kurma çalışmalarına başladı. 100 kişinin istihdam edilmesi öngörülen fabrikanın, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nden arsa talebine ilişkin ön protokol, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve iş insanı Hacı Kaya tarafından imzalandı. Fabrikada organik domates ve biber salçası üretilecek.

İş insanı Hacı Kaya, böyle bir yatırıma Elbistan’ın ihtiyacı olduğunu belirterek, hem istihdam alanında hem de tarım sektörüne sunacağı katkının önemine dikkati çekti. Kaya, domates ve biberin bölgedeki tarım arazilerinde üretilmesine özen göstereceklerini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, yatırımcı dostu belediye vurgusu yaptı.

Başkan Gürbüz, “Elbistan’ımız büyüyor ve gelişiyor. Burada önemli olan belediye olarak bu büyüme ve gelişmede durduğunuz nokta. Biz yatırımcı dostu belediye anlayışıyla hareket ederek şehrimize girişimci çekmeye çalışıyoruz. Bir şehrin dinamiklerini harekete geçirmek istiyorsanız, şehrinize ve insanlarınıza dair umutlarınızı her zaman taze tutmanız gerekir. Yerel idareciler olarak yatırımcıya yol göstermek, onun bu yatırımına duyduğu heyecana ortak olmak zorundasınız. Biz, tam da bunu yapıyoruz. Yatırımcımıza omuz veriyoruz. Bu gayretimizin de karşılığını almaya başlamamız gerçekten çok sevindirici.

Bugün, Elbistan Organize Sanayi Bölgemize kurulacak organik salça fabrikası için ön protokolü imzaladık. İnşallah, sözleşmemizi de hafta içerisinde imzalayacağız. İlçemize, yatırımcılarımıza ve tüm Elbistanlılara hayırlı uğurlu olsun” dedi.