banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’a kurulacak salça fabrikası için ilk imza atıldı

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) kurulacak organik salça fabrikası için ilk imza, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile yatırımcı kooperatifin temsilcisi arasında atıldı.

Elbistan’a kurulacak salça fabrikası için ilk imza atıldı

Bölgedeki tarım arazilerinde yetiştirilen ürünlerin salçaya dönüşüp sofraları süslemesini sağlayacak fabrikada 100 kişilik bir istihdam öngörülüyor.

Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) yatırımcı sayısı ve sektör çeşitliliği artıyor. Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 25 dönümlük alanda kuracağı fabrika ile ilgili adımın ardından, yeni bir yatırımın daha ilk imzası atıldı. Elbistan’da bir araya gelen işadamları, kooperatifleşme yoluna giderek, yaklaşık 4 milyon TL’lik yatırımla organik salça fabrikası kurma çalışmalarına başladı. 100 kişinin istihdam edilmesi öngörülen fabrikanın, Elbistan Organize Sanayi Bölgesi’nden arsa talebine ilişkin ön protokol, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve iş insanı Hacı Kaya tarafından imzalandı. Fabrikada organik domates ve biber salçası üretilecek.

İş insanı Hacı Kaya, böyle bir yatırıma Elbistan’ın ihtiyacı olduğunu belirterek, hem istihdam alanında hem de tarım sektörüne sunacağı katkının önemine dikkati çekti. Kaya, domates ve biberin bölgedeki tarım arazilerinde üretilmesine özen göstereceklerini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ise, yatırımcı dostu belediye vurgusu yaptı.

Başkan Gürbüz, “Elbistan’ımız büyüyor ve gelişiyor. Burada önemli olan belediye olarak bu büyüme ve gelişmede durduğunuz nokta. Biz yatırımcı dostu belediye anlayışıyla hareket ederek şehrimize girişimci çekmeye çalışıyoruz. Bir şehrin dinamiklerini harekete geçirmek istiyorsanız, şehrinize ve insanlarınıza dair umutlarınızı her zaman taze tutmanız gerekir. Yerel idareciler olarak yatırımcıya yol göstermek, onun bu yatırımına duyduğu heyecana ortak olmak zorundasınız. Biz, tam da bunu yapıyoruz. Yatırımcımıza omuz veriyoruz. Bu gayretimizin de karşılığını almaya başlamamız gerçekten çok sevindirici.

Bugün, Elbistan Organize Sanayi Bölgemize kurulacak organik salça fabrikası için ön protokolü imzaladık. İnşallah, sözleşmemizi de hafta içerisinde imzalayacağız. İlçemize, yatırımcılarımıza ve tüm Elbistanlılara hayırlı uğurlu olsun” dedi.

 

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Köylü 5 saat önce

Fabrika ne zaman faliyette geçecek sahibi kim nasıl ulaşa biliriz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Duyarlı Vatandaş 4 saat önce

tebrikler başkanda yalnız ovada dometes ekecek arazimi kaldı sular akıyor biz bakıyok dometes sulu arazide yetişir bunlarnan uğraşılacana bir an önce sogütlünün barajının yapılmasına uğraşsaz inan memlekete en böyük eyilik etmiş olursuz

Cevapla
Beğenmedim! (3)
Avatar
Vatandaş 4 saat önce

Allah razı olsun ba§kanım maşAllahhhhhh birde esnafın bakuruna çare ödeme zorlanıyoruz

Cevapla
Beğenmedim! (2)