Elbistan’a kar geliyor, sıcaklıklar 15 derece düşecek

Elbistan’da sağanak yağmur olarak başlayacağı tahmin edilen yağış, Cuma ve Cumartesi günü yerini kara bırakacak. Soğuk havanın etkisiyle sıcaklıklar da hissedilir oranda düşecek.

Türkiye'nin büyük bölümünde görülecek yağışların, çarşamba ve perşembe günleri Trakya ile iç ve doğu kesimlerde kar şeklinde etkili olacağı, yağışlı sistemin hafta sonu kuzey ve doğu kesimlere çekilerek Türkiye'nin büyük bölümünde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının, yarın kuzeybatı kesimlerden başlayarak, hafta ortasından itibaren 6-15 derece azalacağı öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, 24 Mart Çarşamba günü Elbistan, sağanak yağışın etkisinde kalacak. Perşembe ve Cuma günleri ise kar yağışı etkili olacak. Kar yağışıyla birlikte gece sıcaklıkları eksi 1’e, gündüz ise 1 dereceye kadar düşecek. Cumartesi günü ise karın yerini güneş alacak. Cumartesi günü gece sıcaklıklarının eksi 5 dereceye kadar düşeceği tahmin edilirken don tehlikesini de beraberinde getirecek

Vatandaşların, beklenen soğuk hava, yer yer kuvvetli sağanak ve kar ile kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.