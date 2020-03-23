Elbistan’a ‘Kalp Merkezi’ kurulmasına onay çıktı

Elbistan’a kazandırılan ve birçok ilde bile bulunmayan ‘Kalp Merkezi’ sayesinde Elbistan Devlet Hastanesi, bölgenin en önemli sağlık merkezi haline gelecek.

İl statüsüne yükselen Elbistan Devlet Hastanesi, bölgede eksikliği büyük oranda hissedilen bir hizmete daha kavuşuyor. Sağlık Bakanlı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Elbistan Devlet Hastanesi’nin ‘Kalp Merkezi’ olarak faaliyet göstermesine onay verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’ın girişimleri ve özel çabası ile Elbistan’a kazandırılan bu önemli sağlık hizmeti kapsamında yaklaşık 10 milyon TL’lik bir yatırım yapılacak. Kalp Merkezi, anjiyo ünitesi, anjiyografi cihazı kurulu katater laboratuarı, ikinci seviye koroner yoğun bakım servisi, üçüncü seviye en az 5 yataklı bir izolasyon odası, kalp ve damar cerrahisi yoğun bakım servisi ve 2 adet kalp damar cerrahisi ameliyathanesini bünyesinde barındıracak. Kalp Merkezi’nin açılmasıyla birlikte, il içi ya da il dışı sevkler, yok denecek kadar azalacak. Çevre ilçelerin de bu önemli sağlık hizmetinden faydalanması ile birlikte Elbistan, önemli bir sağlık merkezi konumuna gelecek.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü’nün, Elbistan Devlet Hastanesi’nde ‘Kalp Merkezi’ açılmasıyla ilgili olarak gönderdiği resmi yazıda ise, “Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde kalp merkezi açılması talep edildiği anlaşılmıştır. Bahse konu talep 03.01.2020 tarihli Kalp ve Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma ve Değerlendirme Komisyonu toplantısında değerlendirilmiş olup, “TÜİK 2018 verilerine göre Elbistan ilçesinin nüfusunun 142 bin 548 olduğu, en yakın kalp merkezine 171 km uzaklıkta olması nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi’nin kalp merkezi olarak faaliyete başlamasının uygun olduğu” kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı.