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Elbistan’a kadın doğum ve yan dal uzmanı atanacak

Sağlık Bakanlığı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne, kadın doğum uzmanı ile özellikli branşlar arasında yer alan çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalığı uzmanı ataması yapacak.

Elbistan’a kadın doğum ve yan dal uzmanı atanacak
 Sağlık Bakanlığı’nın, yeni statüsü gereğince Elbistan Devlet Hastanesi’ne tahsis ettiği, yan dal uzman hekimlerinden ilkinin branşı belli oldu. Sağlık Bakanlığı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne, kalp ve damar cerrahi, gastroenteroloji, endokrin ve metabolizma hastalıkları ve çocuk – ergen ruh sağlığı yan dallarında uzman hekim branş kadrosu tahsis etmişti. 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne çocuk ve ergen ruh sağlığı yan dalında atama yapılacak. Diğer 3 branştaki kadroların ise önümüzdeki günlerdeki kura ya da atamalarla belli olacağı ifade edildi. Aynı kura çerçevesinde Elbistan Devlet Hastanesi’ne, 1 de kadın doğum uzmanı kadrosu açıldı. Halihazırda 1’i geçici görevli olmak üzere 3 kadın doğum uzmanının poliklinik yaptığı Elbistan Devlet Hastanesi’ne 1 uzmanın daha atanacak olması, özellikle randevu süresini azaltacak.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanacak 2 uzman hekimi belirleyecek kura, 30 Ekim günü Sağlık Bakanlığı’nda gerçekleştirilecek.

 

 


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