Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ile 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın katılımı ile gerçekleştirilen, Evet Ofisi’nin açılış töreninde, Elbistan’a havaalanı müjdesi geldi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, büro önünde toplanan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Duble yolumuz, hastanemiz, okullarımız yapılıyor ve benim hayalim; Elbistan’a artık yakışan şey, bir havaalanıdır” dedi.

Elbistan Evet Ofisi, İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı’nda düzenlenen tören ile açıldı.

Açılış töreninde vatandaşlara ilk hitap eden isim, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal oldu.

Ünal, yaptığı konuşmada, “Bugün, bütün siyaset tarihimizin en önemli değişim gününün sürecinin bir başlangıcında sayın Başbakan Yardımcım ile birlikte sizin huzurunuzdayız. Bugün bütün AK Parti, MHP ve bütün millet ve vatan sevdalıları, yerli ve milli bu bayrağa sevdalı olan herkes bir şeyin farkında. O da şu; biz Allah’ın izni ile 16 Nisan günü milletin iktidar olacağı, her kim iktidara gelirse gelsin, milletin iktidar olacağı bir güne uyanacağız inşallah, 17 Nisan günü. Sizlerin tercihleri ile yapacağız.

Şimdi sizlere soruyorum; AK Parti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, bugüne kadar ne aldanan ne aldatan olduk. Size verdiğimiz her sözü yerine getirdik mi? Elbistan’a Türkiye’nin en iyi hastanesini yapacağız dedik, yaptık mı? Elbistan’a Türkiye’nin en güzel hükümet konağını yapacağız dedik, yaptık mı? Elbistan’a doğalgaz geliyor deki, önümüzdeki kış doğalgaz geliyor mu? Duble yol yapacağız dedik, yaptık mı? Bugüne kadar yaptığımız söylediğimiz her şey gerçekleşti mi? o halde Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın, milletvekillerimizin bugüne kadar özü sözü bir oldu mu? Bu AK parti takımı var ya aynı yolun yolcusu, aynı dağın yelinde üşümüş, aynı bayrağa, aynı sevdaya bağlanmış, milletin evlatları var ya bunlar sizin kardeşleriniz, sizin içinizden çıkan evlatlarınız. O yüzden 16 Nisan günü biz sandığa giderken tüm kalbimizle evet diyeceğiz. O 18 maddeyi iyi okuyun çünkü bazıları doldur boşalt sürekli yalan söylüyor. Biz insanlara sadece doğruyu anlatıyoruz” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ise, Elbistan’ın geniş bir bölgenin merkezi olduğunu ifade ederek, Elbistan’a yakışan hizmetin bir havaalanı olacağını söyledi.

Kaynak, şunları kaydetti:

“Elbistan’da bu seçim büromuzun açılışını mitinge çevirmişsiniz. Mahir Bakanım söyledi, Türkiye çok sıkıntılı günlerden geçti. En son 2016 yılını büyük sıkıntılarla geçirdik. 2015 yılını iki seçimle geçirdik ve Türkiye 2015’te hükümetsiz kaldı. En son 2016’nın 15 Temmuzunda bir darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Bakın o gece Türkiye’nin her bir yerinde, her bir insanımız ellerindeki bayraklarla tankların, topların karşısına çıktı. Bu bayrak bizim namusumuz, bizim şerefimizdir, rengini şehitlerin kanından almıştır. İstiyoruz ki bundan sonra bu bayrak kıyamete kadar bu topraklarda, nazlı nazlı dalgalansın. Ben bu sahneye 3 yavrumuzu davet ettim. Bizim ne yapmak istediğimizi bu fotoğraf ortaya koyuyor. Bizim büyüklerimiz, bizim yaşımızdakiler devamlı krizlerle boğuştular. Devamlı 6 ayda bir hükümet değişti, müdür değişti, kaymakam değişti. Biz bu sıkıntıyı yaşadık. İstiyoruz ki gençler artık ülkenin geleceğine onlar sahip çıksınlar. İstiyoruz ki bu yavrularımız dünyanın en kalkınmış, en istikrarlı ülkesinde yaşasınlar. Yapmak istediğimiz bu.

Türkiye’nin en büyük sulama projelerinden biri Adatepe sulaması, elhamdülillah başladı. Ben il başkanı iken o zamanki milletvekilimiz ile gittik, bakanımızdan Adatepe’yi istedik. Dedi ki gülerek, ‘Başkanım, bu listeye göre Adatepe’ye 99 yıl sonra sıra gelecek.’ Şimdi Allah’a şükür Adatepe sulamamız başladı. Duble yolumuz, hastanemiz, okullarımız yapılıyor ve benim hayalim; Elbistan’a artık yakışan şey, bir havaalanıdır. Neden? Yüksekova’ya havaalanı yapan, Iğdır’a, Muş’a, Bingöl’e havaalanı yapan Recep Tayyip Erdoğan, boğazı denizin 100 metre altından tünelle geçen, Çanakkale’de 1915 Şehitler Köprüsü’nün temelini atan Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları, sadece ve sadece ülkemizin kalkınması için uğraştılar. Allah’ın izni ile Elbistan bu bölgenin merkezidir. İnşallah burası bundan sonra sizlerin gayreti, bizlerin çalışması ile yarınlara daha umutla bakacaktır.”

Konuşmaların ardından büronun açılış kurdelesi kesildi.

