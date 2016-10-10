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Elbistan’a Dünya Sağlık Örgütü standardında klorlama sistemi

Ağustos ayı sonunda yaşanan ve yaklaşık 60 bin kişinin etkilendiği viral salgın sonrasında Kaynarca Terfi Merkezi’ndeki klorlama sistemi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) standartlarına göre yeniden düzenlendi.

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Elbistan’a Dünya Sağlık Örgütü standardında klorlama sistemi

Ağustos ayı sonunda yaşanan ve yaklaşık 60 bin kişinin etkilendiği viral salgın sonrasında Kaynarca Terfi Merkezi’ndeki klorlama sistemi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) standartlarına göre yeniden düzenlendi.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos’ta içme suyu kaynaklı norovirüsün neden olduğu salgının ardından ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kaynarca Su Terfi Merkezi ve çevresindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Depolara verilen suyun otomatik olarak klorlanmasını sağlayan sistem, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra devreye alındı.

KASKİ’nin konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Elbistan Kaynarca Terfi Merkezi klorlama sistemleri, PLC otomasyon sistemine entegre çalışarak terfi klor çıkış 1.5 ppm olacak şekilde ve uç noktalar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına göre 0,5 mg/l olacak şekilde otomatik olarak ayarlanarak tekrar devreye alındı. Bu sistem sayesinde, suyun kalitesi dünya standartlarına göre belirlenebilmekte ve halka kaliteli su verilmesi sağlanmaktadır” denildi.

Elbistan’ın kanalizasyon hattındaki temizlik çalışmaları ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü Elbistan’ın kolektör hattının temizliğine başladı. Kış aylarında altyapıda herhangi bir soruna mahal vermemek için özel ekipmana sahip donanımlı araçlarla Elbistan’da kanalizasyon temizlik çalışmaları sürüyor. Karaelbistan’da başlanan çalışmalara, İlçede sorun olan bölgelerde devam edilecek” ifadeleri kullanıldı.

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Artık yeter 3 ay önce

Son teknolojik sistemde olsa başına bir angut koyarlarsa yine milleti zehirlerler, bir sefer klor tankerini deponun içine devirmediler mi bunlar, Elbistan Kaski yi kökten değiştirsinler hatta oraya çalışacakları başka şehirlerden getirsinler mümkünse

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vatandaş 3 ay önce

sene 2016 olmuş bu dünya standartı elbistana yenimi geliyormuş, eskiden hangi standarta layıkmış elbistan orta çağ standartına mı?

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kamuran yılmaz 3 ay önce

Tertemiz Pınarbaşının gözünden alınan suyumuzu bize aynı temizlikle ulaştırın yeter.Kanalizasyonsuz,klorsuz,mikropsuz olarak tertemiz çıkan suyu 3 kilometre temiz taşıyamıyorsanız neye yarar.En gelişmiş sistem de olsa sonuçta onu yöneten kim? İşi ehline verin.Keramet baştadır, taçda değildir !!!

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Vatandaş 3 ay önce

Tamam bu klorlama sistemi Dünya Sağlık Örgütü Standartlarında oldu. Pekala, şehir şebekesinin borularında bulunan bu virüs temizlendi mi acaba. Hala musluktan su içildiği zaman karın ağrısı ve ishal devam ediyor. Yakın çevrelerden taşıma su getirilerek ihtiyaçlarımızı gidermeye çalışıyoruz. Bu ne zamana kadar devam eder bilemiyoruz. İlgili makamlara duyurulur.

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Vatandaş 3 ay önce

benim yorumum hanginize ters geldide yayınlamadınız MEDYA DEDİĞİN TARAFSIZ OLUR . SEN KİMİN TARAFINDASINDA BENİM YORUMUMU YAYINLAMIYOSUN? HEPİNİZ AYNISINIZ İŞTE..........!

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H ÖZER 3 ay önce

Son sistem, teknolojik dediğiniz pompa istasyonu siyah demir boru ile yapılmış.
Dışı boyalanmış, cilalanmış ama içi pas o boruların.
Paslanmaz borudan vazgeçtik, galvaniz daldırma yapsaydınız bari.
İsterseniz deneyin. Bir gün çalıştırmadan bekletin, sonra o borunun içinden su numunesi alın. Sap sarı pas rengini göreceksiniz.
Bu borular içme suyu hattında kullanılmaz. Paslanmaz, Polietilen veya içme suyuna uygun PVC borular var.

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ELBİSTAN'LI YASİN 3 ay önce

NE GEREK VARDI ŞİMDİ DÜNYA STANDARLARINA UYGUN OLMAYA. 6AYDA BİR BAGRIMIZDAN ÇIKAN SUDAN NE GÜZEL ZEHİRLENİYORDUK. ÇOLUK ÇOÇUK ELİMİZDE SERUMLARLA GEZİYORDUK.

DAHA ÖNCE LAYIK GÖRMEDİĞİNİZ TEKNOLOJİ ŞİMDİMİ ELBİSTAN'A LAYIK OLDU.
BAŞKA MEMLEKETTE OLSA PARA MAKİNASINA DÖNEBİLECEK PINARBAŞI'MIZ MEMLEKET İHTİYACLARINI TEK BAŞINA KARŞILAYACAK POTANSİYEL GÜZELLİĞE SAHİP YERİ BİZLERİ ZEHİRLEMEK İÇİN NASIL HOR KULLANDIĞINIZI GÖRDÜK.
SİZDE OY GELMEYECEĞİNİ GÖRÜNCE Mİ LAYIK OLDU BU TEKNOLOJİ...

PAPUÇ PAHALI BEYLER.....

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