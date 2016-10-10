Elbistan’a Dünya Sağlık Örgütü standardında klorlama sistemi

Ağustos ayı sonunda yaşanan ve yaklaşık 60 bin kişinin etkilendiği viral salgın sonrasında Kaynarca Terfi Merkezi’ndeki klorlama sistemi, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) standartlarına göre yeniden düzenlendi.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos’ta içme suyu kaynaklı norovirüsün neden olduğu salgının ardından ilçenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Kaynarca Su Terfi Merkezi ve çevresindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Depolara verilen suyun otomatik olarak klorlanmasını sağlayan sistem, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra devreye alındı.

KASKİ’nin konuyla ilgili olarak resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Elbistan Kaynarca Terfi Merkezi klorlama sistemleri, PLC otomasyon sistemine entegre çalışarak terfi klor çıkış 1.5 ppm olacak şekilde ve uç noktalar Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına göre 0,5 mg/l olacak şekilde otomatik olarak ayarlanarak tekrar devreye alındı. Bu sistem sayesinde, suyun kalitesi dünya standartlarına göre belirlenebilmekte ve halka kaliteli su verilmesi sağlanmaktadır” denildi.

Elbistan’ın kanalizasyon hattındaki temizlik çalışmaları ile ilgili de bilgi verilen açıklamada, “KASKİ Genel Müdürlüğü Elbistan’ın kolektör hattının temizliğine başladı. Kış aylarında altyapıda herhangi bir soruna mahal vermemek için özel ekipmana sahip donanımlı araçlarla Elbistan’da kanalizasyon temizlik çalışmaları sürüyor. Karaelbistan’da başlanan çalışmalara, İlçede sorun olan bölgelerde devam edilecek” ifadeleri kullanıldı.



