Elbistan’a biyokütle enerji santrali için ilk adım atıldı

Özel bir firma tarafından ilçeye bağlı Kalaycık Mahallesi’nde kurulması planlanan biyokütle enerji santraliyle ilgili imar planı değişikliği yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurumlardan Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM), Türkiye’nin biyokütle enerjisi potansiyelini ortaya koyan Biyokütle Enerjisi Potansiyeli Atlası’nı (BEPA) yeniledi. Yenilenen BEPA’ya göre; Elbistan’da 30 binin üzerinde büyükbaş ve 50 bine yakın adet de küçükbaş hayvan bulunuyor. Bu hayvanlardan yılda 300 bin ton atık elde ediliyor. Bu atıklardan da biyometanizasyon yöntemi ile 78 bin 812 TEP/yıl enerji üretilebilme potansiyeli bulunuyor. Elbistan, bu potansiyel bakımından Kahramanmaraş’ın ilçeleri arasında 1.sırada yer alıyor. Tarımsal atıkların da eklenmesi ile Elbistan’ın bu potansiyeli daha da önem kazanıyor.

Ülkenin birçok yerinde bu sektördeki yatırımlar hız kazandı. Elbistan’ın da bu alandaki potansiyelini değerlendirmek isteyen bir yatırımcı, ilçeye bağlı Kalaycık Mahallesi’nde 240 dönümlük alanda her biri 0,100 MWe olacak şekilde toplam 0,500 MWe kurulu güce sahip biyokütle enerji santrali kurmak için harekete geçti. Söz konusu alanın, enerji üretim tesisi olarak belirlenmesini sağlayacak imar değişikliği çalışmalarına başlandı. Elbistan’a ait 1/5000 ölçekli Uygulama Planı’na işlenmesi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askı süreci başlatılmış oldu.

Önümüzdeki günlerde yol haritasının netlik kazanacağı ilk biyokütle santrali ile Elbistan, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte ‘enerji üssü’ olma yolunda önemli bir yatırıma kavuşmuş olacak.





