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Elbistan’a beyin ve sinir cerrahı kadrosu açılmadı

Sağlık Bakanlığı’nın 96. Dönem Devlet Yükümlülüğü Kurası’nda Elbistan Devlet Hastanesi’ne 3 branşta uzman hekim kadrosu açılırken, en çok ihtiyaç duyulan alanlardan biri olan beyin ve sinir cerrahisine kadro verilmedi.

Elbistan’a beyin ve sinir cerrahı kadrosu açılmadı
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Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar için düzenlediği 96. Dönem Devlet Yükümlülüğü Kurası, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden yayımlandı. Ülke genelindeki sağlık kurumları için açılan münhal kadrolar da ilanda yer aldı. İlana göre, Elbistan Devlet Hastanesi’ne; anesteziyoloji ve reanimasyon, iç hastalıkları ve nöroloji uzmanı kadrosu açıldı. Elbistan Devlet Hastanesi’nde halihazırda bir hekimin görev yaptığı beyin ve sinir cerrahisi alanında ise kadro açılmadı.

Elbistan’a 3 uzman hekimin atanacağı kura, 30 Aralık’ta Sağlık Bakanlığı’nda noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek.

 


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Elbistan’a Beyin Ve Sinir Cerrahı Kadrosu Açılmadı