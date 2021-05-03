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Elbistan’a beyin ve sinir cerrahı dahil 4 uzman hekim atandı

Elbistan Devlet Hastanesi’nde beyin ve sinir cerrahı eksikliği, 98. Dönem Devlet Yükümlülüğü kurası ile giderildi. Elbistan Devlet Hastanesi’ne beyin ve sinir cerrahı ile birlikte toplam 4 uzman hekim atanmış oldu.

Elbistan’a beyin ve sinir cerrahı dahil 4 uzman hekim atandı
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Elbistan Devlet Hastanesi’nde beyin ve sinir cerrahı eksikliği, 98. Dönem Devlet Yükümlülüğü kurası ile giderildi. Elbistan Devlet Hastanesi’ne beyin ve sinir cerrahı ile birlikte toplam 4 uzman hekim atanmış oldu.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin uzman hekim kadrosu güçlendi. Elbistan Devlet Hastanesi’ne, aralarında 2 aydan fazla bir süredir bulunmayan beyin ve sinir cerrahı olmak üzere 4 farklı branşta uzman hekim ataması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, 98. Dönem Devlet Yükümlülüğü kurası sonucu, belirlenen münhal kadrolara yerleşen isimleri açıkladı. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar arasından bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme yaptı. 28 Nisan Çarşamba günü Sağlık Bakanlığı’nda noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonucunda ülke genelindeki sağlık kuruluşlarına atanan isimler açıklandı.

Bakanlık, 98. Dönem Devlet Yükümlülüğü ve Mazeret kuralarında Elbistan için 5 uzman hekimlik münhal kadro belirlemişti. Atanan uzman hekim sayısı ise 4 olarak gerçekleşti. Buna göre; Elbistan Devlet Hastanesi’ne Acil Tıp Uzmanı Fatih Cömert, Beyin ve Sinir Cerrahı Sarp Şahin, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Cem Zafer Yıldır ile Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Erhan Güneri atanmış oldu.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne 2 aylık aradan sonra beyin ve sinir cerrahı atanmasıyla birlikte, başta Elbistanlılar olmak üzere çevre ilçelerdeki hastalar, Kahramanmaraş il merkezi ya da yakın illerde çare aramaktan kurtulmuş oldu.

Atanan doktorların önümüzdeki günlerde görevlerine başlamaları bekleniyor.

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