Elbistan’a bağlı 23 mahallede araziler toplulaştırılacak

Elbistan’a bağlı 23 mahalledeki arazilerin toplulaştırılmasını öngören Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre Elbistan’a bağlı Ağlıca, Akören, Alembey, Söğütlü, Balıkçıl, Büyükyapalak, Çalış, Çatova, Çiçek, Doğan, Eldelek, Evcihüyük, Gündere, Güvercinlik, Hacıhasanlı, Hasankendi, Izgın, İğde, Kalealtı, Karaelbistan, Karahüyük, Küçükyapalak ve Yapraklı mahallelerindeki araziler toplulaştırılacak.

Bakanlar Kurulunun Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması ile Bazı Yerlerin Arazi Toplulaştırması Kapsamından Çıkarılması Hakkında Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Toplam 10 ili kapsayan karara göre Kahramanmaraş’ta 4 ilçede arazi toplulaştırılmasına gidilecek. İl genelinde Elbistan, Ekinözü, Afşin ve Göksun ilçelerinde arazi toplulaştırması yapılacak.

Arazi toplulaştırılması nedir?

Arazi toplulaştırılması; aynı şahsa veya çiftçi ailesine ait, çeşitli nedenlerle, ekonomik üretime imkan vermeyecek biçimde veya toprak muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınmasını güçleştirecek derecede; parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş dağınık, küçük arazi parçalarının ve hisselerinin bir araya getirilmesi dağılmış, şekilleri bozulmuş, kullanılamayacak hale gelmiş arazilerin üretim tekniğinin geliştirilmesi ve daha ekonomik olarak yararlanma, muhafaza ve zirai sulama tedbirlerinin alınabilmesi için arazilerin birleştirme suretiyle bir araya toplanması olarak tanımlanıyor.

Miras ve intikal yoluyla parçalanma, hisseli ve bölünerek yapılan satışlar, sulama, karayolları ve demiryolları gibi tarım arazilerinden geçen kamu yatırımları, sermaye ve işgücü yetersizliğinden dolayı yapılan kısmi kiracılık ve ortakçılık, sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetler, mera ve yaylak parçalanmaları ile coğrafi ve topografik konumdan dolayı oluşan parçalanmalar nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla arazi toplulaştırılması yapılıyor.

Arazi toplulaştırmasının çiftçiler açısından en büyük faydası ise parçalı ve dağınık arazilerin birleştirilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bir kişinin köy ya da mahalle sınırı içerisinde birden fazla arazisi varsa bunlar birleştirilerek mümkün olduğunca tek parça haline getirilmesi sağlanıyor. Tarım arazileri düzgün şekilli parsellere dönüştürülüyor. Şekilleri düzgün olmayan (üçgen, beşgen, yay şeklinde) araziler düzgün şekillere (dikdörtgen, kare) getirilerek hem işlenmesi kolaylaşıyor hem de işleme ve bakım masrafları azaltılıyor. Arazi toplulaştırılmasıyla birlikte sulama projelerinin de yapılması halinde, her tarlanın yapılmış veya yapılacak olan sulama kanalına cephesi olacak, yani tarlalar sulama şebekesinden doğrudan suyunu alabilecek. Toplulaştırma öncesi yolu bulunmayan birçok tarla varken, toplulaştırma sonrasında tarım arazilerinde yolu bulunmayan tarla kalmayacak.

Toplulaştırma sonucu oluşan tek parçalı ve büyük tarlalarda tarla sınırı azalacağından ekilebilecek arazi miktarları artacak. Toplulaştırma öncesi çok parçalı arazilerin olduğu sahalarda ulaşım yolu, su sorunu, sınır ihtilafları gibi sebeplerden dolayı mülk sahipleri arasında olabilecek nizalar, toplulaştırma sonrası her parselin su ve yol sorunu olmayacağı için ortadan kalkmış olacak.



