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Elbistan’a bağlı 16 mahallede kadastro güncelleme çalışması yapılacak

Kahramanmaraş Kadastro Müdürlüğü, Elbistan’a bağlı 8’i merkez mahalle olmak üzere toplam 16 yerleşim biriminde kadastro güncelleme çalışması yapılacağını duyurdu.

Elbistan’a bağlı 16 mahallede kadastro güncelleme çalışması yapılacak
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Kahramanmaraş’ta aralarında Elbistan’ın da bulunduğu 5 ilçede 3402 sayılı Kadastro kanununun 22.Maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ve Ek-1 Maddesi hükümlerine göre güncelleme çalışmalarına başlanacak. Bu yönetmelik kapsamındaki çalışmalarda tapulama, kadastro veya değişiklik işlemlerine ilişkin; sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hataları gidermek üzere uygulama niteliğini kaybeden, teknik nedenlerle yetersiz kalan eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği tespit edilen kadastro paftalarının tekrar düzenlenmesi ve tapu sicilinde gerekli düzeltmelerin yapılması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Kadastro Müdürlüğü’nce ihalesi yapılacak güncelleme çalışmaları kapsamında bulunan köylerde taşınmazların zeminde bulunan sabit sınırları parsel malikleri ve kadastro ekibinin katılımı ile son teknolojik aletlerle koordinatlı olarak ölçülerek; uçuş haritaları, uydu görüntüleri ve mevcut diğer verilere dayalı olarak kadastro paftaları yeniden düzenlenecek ve tapu sicilinde gerekli düzeltmeler yapılacak.

Yayımlanan ilana göre, Elbistan’a bağlı Balıkçıl, Ceyhan, Çiçek, Doğan, Esentepe, Geçit, Güblüce, Güneşli, Kızılcaoba, Köprübaşı, Körücek, Küçükyapalak, Kümbet, Pınarbaşı, Tepebaşı ve Yalak Mahalleleri’nde kadastro güncellemeleri yapılacak. Ekinözü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi ile Afşin ilçesine bağlı Anzorey, Alimpınar, Altunelma, Başüstü, Çağılhan, Çobanbeyli, Dokuztay, Esence, Erçene, Hüyüklü, Kötüre, Ördek, Tanır ve Türksevin Mahalleleri’nde de çalışma yapılacak.

Kadastro güncellemesi nedir?

Eski ölçü tekniği kullanılarak yapılan kadastro çalışmalarının yeni ölçü tekniklerine uyarlanarak güncellenmesi, tüm parsellerin kesin sayısal değerlerinin tespit edilmesi, fiili zemin durumuna uygun şekilde vasıflarının tayin edilmesi, tapu kütüğündeki isim, soy isim ve baba adı vb. yazım hatalarının veya eksikliklerin giderilmesi, intikal – taksim – ifrazen taksim gibi mülkiyete yönelik taleplerin karşılanması ve aynı zamanda tescil harici bırakılan alanların kadastrosunun yapılmasıdır. Güncelleme çalışmaları sonucunda, yapılan çalışmaların tekniği gereği parsellerde tescilli duruma göre yüz ölçüm değişiklikleri olabiliyor.

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