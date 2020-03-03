Elbistan’a Avrupa Birliği’nden 200 milyon TL’lik içme suyu hibesi

Elbistan’a cazibeli olarak içme suyu ulaştıracak dev yatırım kapsamında şehir içinde 320 kilometrelik içme suyu şebekesi yenilenecek.

Avrupa Birliği’nin, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardımı Programı (FRIT-II) kapsamında, Elbistan İçme Suyu Şebeke Projesi ve Akdere Afşin-Elbistan İçme Suyu İsale Hattı Projesi ile ilgili paydaş katılım toplantısı, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İlyas Elmas, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, mahalle muhtarları ve KASKİ ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, projenin Elbistan için önemine değindi.

İlçeye içme suyu sağlanmasında büyük bir yatırım olacağını belirten Başkan Gürbüz, “KASKİ Genel Müdürlüğümüzün bu projesi, Elbistan’a hem içme suyu isale hattı noktasında hem de şebekelerin yenilenmesi adına büyük bir yatırım olacak inşallah. Rahmetli Hamza Akbaş döneminden sonra bu çapta büyük bir yatırım maalesef Elbistan’da yapılmadı. İçme suyu ile ilgili ciddi sorunlar yaşadık. Gerekli tedbirler hızla alınmıştı. Ancak bu tür sorunların tekrarlanmaması için acil olarak bu yatırıma ihtiyacımız vardı. KASKİ’nin yapacağı yatırımlarla bu sıkıntıları hep beraber aşmış olacağız. Elbistan ve bölgemiz için önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. 2021 sonuna doğru çalışmaların tamamlanacağı bilgisine sahibiz. İller Bankası yetkililerimize, Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Bey’e ve KASKİ Genel Müdürümüz Ahmet Kavak Bey ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak ise, “İlimiz genelinde içme suyu sorunu kalmaması noktasında çalışmalar yapıyoruz. 11 ilçemiz ve bağlı mahallelerimizdeki abonelerimize hizmet veriyoruz. Kısa ve orta vadede hedeflerimiz arasında kanalizasyonla ilgili problemleri bertaraf etmek var. İl çapındaki sorumluluğumuz ve görevimiz hassas bir alan. Miadını doldurmuş içme suyu ve kanalizasyon şebekelerini peyderpey değiştirmeyi hedefliyoruz. KASKİ olarak, Elbistan’ımıza eksiksiz hizmet götürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KASKİ Plan Proje Şube Müdürü Galip Yoğurt da, Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardımı Programı (FRIT-II) kapsamında yapımı planlanan Elbistan İçme Suyu Şebeke Projesi ve Akdere Afşin-Elbistan İçme Suyu İsale Hattı Projesi’nin teknik detaylarını anlattı.

Şube Müdürü Yoğurt, Kurudere-Sarımağara kaynağından Elbistan’a 2054 yılına kadar yetecek içme suyu ulaştırılacağının bilgisini verdi.

Haziran ayı itibari ile projenin uygulama dönemine ait ihale sürecinin başlayacağını bildiren Yoğurt, “FRIT-II kapsamında Elbistan’a içme suyu getirecek projeden ilçe merkezindeki mahallelere ek olarak 22 kırsal mahallede yararlanacak. İçme suyu şebeke projesi, 8 milyon AVRO’luk bir bütçe ile gerçekleştirilecektir. Bunun 4 milyon AVRO’su hibe kalanı da kredi ile finanse edilecektir. Elbistan-Akdere Projesi’nin finansmanı için de toplam 25 milyon AVRO’luk bütçe ayrılmıştır. İçme suyu isale hattının toplam uzunluğu 150 kilometreden oluşacaktır. Proje kapsamında, terfi istasyonları ve su depoları da yapılacaktır. 320 kilometre yeni şebeke ve iletim hattı tesis edilecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ile son buldu.







