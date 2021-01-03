banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Elbistan’a atanan 3 uzman hekim belli oldu

Sağlık Bakanlığı’nın 96. Dönem Devlet Yükümlülüğü Kurası’nda Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan 3 uzman hekimin isimleri belli oldu.

Elbistan’a atanan 3 uzman hekim belli oldu
banner43

Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar için düzenlediği 96. Dönem Devlet Yükümlülüğü Kurası, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirildi. Kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne ayrılan 3 münhal kadro da doldu. Kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Ali Ulvi Ölç, Nöroloji Uzmanı Hasan Hüseyin Kır ve İç Hastalıkları Uzmanı Oğuzhan Söylemez atandı.

Bakanlık, İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası’nda da Elbistan için aralarında beyin ve sinir cerrahı ile kardiyoloji uzmanın da bulunduğu da bulunduğu 9 ayrı branşta uzman hekim kadrosu açtı. Diyetisyen, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrah, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarındaki uzman hekimler Elbistan’ı tercih edebilecekler.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan’a Atanan 3 Uzman Hekim Belli Oldu