Elbistan’a atanan 3 uzman hekim belli oldu

Sağlık Bakanlığı’nın, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlar için düzenlediği 96. Dönem Devlet Yükümlülüğü Kurası, noter huzurunda ve bilgisayar ortamında gerçekleştirildi. Kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne ayrılan 3 münhal kadro da doldu. Kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Ali Ulvi Ölç, Nöroloji Uzmanı Hasan Hüseyin Kır ve İç Hastalıkları Uzmanı Oğuzhan Söylemez atandı.

Bakanlık, İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası’nda da Elbistan için aralarında beyin ve sinir cerrahı ile kardiyoloji uzmanın da bulunduğu da bulunduğu 9 ayrı branşta uzman hekim kadrosu açtı. Diyetisyen, beyin ve sinir cerrahisi, genel cerrah, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi ve travmatoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji alanlarındaki uzman hekimler Elbistan’ı tercih edebilecekler.