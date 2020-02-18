Elbistan’a AÖF İrtibat Bürosu müjdesi

Büyük çoğunluğu il merkezlerinde bulunan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) İrtibat Bürosu’nun Elbistan’a açılmasıyla birlikte yaklaşık 3 bin öğrenci, işlemler için Kahramanmaraş’a gitmek zorunda kalmayacak.

Elbistan, binlerce kişinin yerinde eğitim hizmeti alması için büyük önem arz eden bir hizmete daha kavuşuyor. 7 yıl önce Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının yapılmaya başlandığı Elbistan’da, binlerce öğrenci kayıt, ders kaydı, eğitim materyallerinin temini gibi işlemleri için yaklaşık 170 kilometre mesafe kat ederek Kahramanmaraş’a gitmek zorunda kalıyordu. Elbistan’la birlikte çevre ilçelerden yaklaşık 3 bin öğrencinin kayıtlı olduğu Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi’nin, Elbistan’da irtibat bürosunun bulunmaması, büyük mağduriyetlere yol açıyordu. Bu mağduriyetin önüne geçmek ve öğrencilerin yerinde eğitim hizmeti alması için çalışma başlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, AÖF İrtibat Bürosu’nun açılması yönünde bir talep dosyası hazırladı. Söz konusu talep dosyası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a sunuldu. Dosyayı inceleyen ve bu konuda girişimleri başlatan Mahir Ünal’ın, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ile yaptığı görüşmenin ardından Elbistan’a AÖF İrtibat Bürosu açılması kararlaştırıldı. AÖF İrtibat Bürosu, Elbistan’da 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ile birlikte hizmet vermeye başlayacak.

Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri, Elbistan’a açılması kararlaştırılan İrtibat Bürosu’nda tüm işlemlerini yaptırabilecek. Daha önceden il merkezindeki irtibat bürosunda verilen ders kaydı, kayıt, diploma, kimlik, transcript, eğitim materyalleri temini gibi hizmetleri yapabilmek için 170 kilometre gitmek zorunda kalmayacak. Bu sayede, öğrenciler hem zamandan hem de bütçelerinden tasarruf etmiş olacak.





