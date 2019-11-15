Elbistan’a anjiyo ünitesi talebi Bakan Koca’ya iletildi

B1 kategorisinden A2 kategorisine yükseltilerek il hastanesi statüsü kazanan Elbistan Devlet Hastanesi’nde yan dal branşlarının atanması ve öncelikli olarak da kalp damar cerrahisi ve anjiyo ünitesi açılması ile ilgili olarak başlatılan girişimler sürüyor. Sağlık Bakanlığı’nın yeni isimlendirmesi ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne açılması planlanan ‘Kalp Merkezi’ ile, özellikle kalp krizi geçiren hastaların sevk zorunluluğunun ortadan kaldırılması hedefleniyor. Elbistan ve çevre ilçelerdeki hastalar için öncelik arz eden bu birimin kurulması için Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat alınması gerekiyor. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öcal, İmran Kılıç ve Mehmet Cihat Sezal, il genelindeki sağlık yatırımları hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve talepleri iletmek amacıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. Ziyarette, Yörük Selim bölgesinde yeni hastane binasının yapımımın ihaleye çıkarılması, 300 yataklı kadın-doğum hastanesinin ihale edilmesi ve Elbistan Devlet Hastanesi’nde anjiyo ünitesinin kurulması konuları görüşüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri tarafından kendisine iletilen bu 3 konuyu gündemine aldığı bildirildi.