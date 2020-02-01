Elbistan’a ait 1/5000’lik Revizyon Nazım İmar Planı tamamlandı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’ün seçim vaatleri arasında yer alan ilçeye ait imar planlarındaki revizyon çalışmalarında sona gelindi. Önceki dönemde Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 nazım imar planında karşılaşılan eksikler ve talepler hakkındaki komisyon çalışmaları tamamlandı. Elbistan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce hazırlanan 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, 28 Ocak itibari ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulmak üzere teslim edildi.

Revizyondan geçirilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda kentin ihtiyacını karşılayacak sosyal ve kültürel donatı alanları attırıldı. Ayrıca yeşil kuşak projesine zemin oluşturacak rekreasyon alanları tanımlandı. Gelişme konut alanlarında en yüksek 6 kat iken revizyon imar planı notlarında yapılan düzenleme ile 8 kata çıkarıldı. Devlet Su İşleri’nin (DSİ) 50 metre olarak belirlediği taşkın alanı sınırı 34 metre olarak güncellendi. Sit etkileşim alanı ve Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararınca kaldırılması ile plansız kalan alana yeni plan kararları getirildi. Kullanımı yoğun olan caddelerde konut ve ticaret alanları arttırıldı. Kent genelinde spor alanları arttırıldı.

Revizyon imar planında önemli bir düzenleme de küçük sanayi sitesi ile ilgili olarak yapıldı. Küçük sanayi sitesinde sorun teşkil eden asma kat problemini çözebilmek için yoğunluklar yeniden düzenlendi. Küçük sanayi sitesinin mevcut alanın yetersiz olduğundan KSS alanı genişletildi.

Plan inceleme süreci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi’nce tamamladıktan sonra askıya çıkarılacak. Askı sürecinde de planla ilgili itirazlar alınacak.