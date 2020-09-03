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Elbistan’a 98 öğretmen atandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) kapsamında Elbistan’daki okullarda görev yapmak üzere 98 öğretmen ataması yapıldı.

Elbistan’a 98 öğretmen atandı
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Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye genelinde 60 alanda 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Kura çekimi törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da katıldı. Bakanlığın Başöğretmen Salonu’ndaki kurada bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen atandı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, milli sporculardan beden eğitimi alanına 90 öğretmen ataması daha önce yapılmıştı. Kura kapsamında Elbistan’a atanan öğretmen sayısı ise 98 oldu.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2020 Haziran dönemi sözleşmeli öğretmen atamasında ilçemize 98 öğretmen ataması yapılmıştır. Gücümüze güç katmaya gelen öğretmenlerimizi bizler ve öğrencilerimiz büyük bir heyecanla bekliyoruz. Allah hayırlı etsin. İlçemize hoş geldiniz” ifadeleri kullanıldı.

 


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Elbistan’a 98 öğretmen Atandı
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