banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Elbistan’a 8 uzman doktor ve 2 diş hekimi kadrosu

Sağlık Bakanlığı’nın 95.Dönem Devlet Yükümlülüğü kurasında 1'i uzman olma üzere 4 doktor ataması yaptığı Elbistan’a, 2020 yılı 4. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nda 8 uzman doktor, 2 diş tabibi ve 5 de tabip kadrosu daha açıldı.

Elbistan’a 8 uzman doktor ve 2 diş hekimi kadrosu
banner17
banner43

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 95. Devlet Yükümlülüğü kurasında Elbistan’a atanan isimler belli oldu. Kura çerçevesinde Elbistan Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanı Yusuf Yalvaç atandı. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ise Muhammed Görgel, Mehmet Fatih Kurt ve Uğur Can Balık atandı.

Sağlık Bakanlığı, bu atamanın ardından 2020 yılı 4.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nda da münhal kadrolar belli oldu. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile atama yapılacak. Söz konusu kura 20 Kasım Cuma günü çekilecek.

Elbistan’a bu çerçevede 8 uzman doktor, 2 diş tabibi ve 5 de tabip kadrosu açıldı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne açılan münhal kadrolar, acil tıp, anestezi ve reanimasyon, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve kadın doğum, kardiyoloji ve nöroloji uzmanı ile 2 tabip oldu. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 2 diş tabibi ve Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne de 3 tabip kadrosu açıldı.


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Elbistan’a 8 Uzman Doktor Ve 2 Diş Hekimi Kadrosu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.