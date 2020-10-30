Elbistan’a 8 uzman doktor ve 2 diş hekimi kadrosu

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 95. Devlet Yükümlülüğü kurasında Elbistan’a atanan isimler belli oldu. Kura çerçevesinde Elbistan Devlet Hastanesi’ne iç hastalıkları uzmanı Yusuf Yalvaç atandı. Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne ise Muhammed Görgel, Mehmet Fatih Kurt ve Uğur Can Balık atandı.

Sağlık Bakanlığı, bu atamanın ardından 2020 yılı 4.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nda da münhal kadrolar belli oldu. Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile atama yapılacak. Söz konusu kura 20 Kasım Cuma günü çekilecek.

Elbistan’a bu çerçevede 8 uzman doktor, 2 diş tabibi ve 5 de tabip kadrosu açıldı. Elbistan Devlet Hastanesi’ne açılan münhal kadrolar, acil tıp, anestezi ve reanimasyon, genel cerrahi, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, kadın hastalıkları ve kadın doğum, kardiyoloji ve nöroloji uzmanı ile 2 tabip oldu. Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne 2 diş tabibi ve Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne de 3 tabip kadrosu açıldı.