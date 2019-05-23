Elbistan’a 7’si uzman hekim toplam 40 sağlık kadrosu

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne, acil tıp uzmanı, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, genel cerrah, göz hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı ve çocuk cerrahından oluşan 7 dalda uzman hekim için tercih hakkı tanınırken, Elbistan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne de 2 diş hekimi kadrosu ayrıldı.

Sağlık Bakanlığı 2019 Ocak dönemi isteğe bağlı iller arası atama tayin ve yer değişikliği başvurusu başladı. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ile son atanma tarihinden itibaren fiilen en az 2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecek. Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanan personel için DHY’sini tamamlamış olmak şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacak.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı iller arası yer değişikliği başvuruları, 23 Mayıs 2018 tarihi itibariyle sona erdi.

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2019 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası, 26 Haziran 2019 Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek. Sağlık personelleri, iller arası yer değişikliği takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı YHGM internet adresinde yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup münhal kadrolar göz önünde bulundurarak tercih yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığı 2019 yılı ocak dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası çerçevesinde Elbistan’a 7’si uzman hekim olmak üzere toplam 40 personel için münhal kadro açıldı.

Elbistan için ayrılan diğer kadrolar ise, hemşire, ebe, tıbbi sekreter, anestezi sağlık teknikeri ve psikolog gibi alanlar oldu. Ebe kadrosu için 15, hemşire kadrosu için 10, psikolog için 1, tıbbi sekreterlik için 3 ve anestezi için de 2, personele tercih hakkı tanındı.