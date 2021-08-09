Elbistan’a 520 milyonluk AB hibesini Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Hibe kredi anlaşmasının, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 6 Ağustos tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak onaylanmasının ardından değerlendirme yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “AB fonundan altyapı ve çevre yatırımları için 1 milyar lira kaynak sağladık. Şehir genelinde 1.400 km içme suyu ve kanalizasyon hattı, 4 atıksu arıtma tesisi ile katı atık bertaraf tesisi inşa edeceğiz. “Avrupa Birliği Türkiye’de ikamet eden mültecilerle ilgili iki kaynak ayırıyor. Toplamda 6 Milyar Avroya tekabül eden bu yardımlara ilişkin şehrimizin daha fazla faydalanması için 100 milyon Avro bir bütçe tahsis ettik. Bu rakam geçtiğimiz günlerde netleşti. Kaynaklarımız için projemiz hazırlandı. Yeni kaynağımızı şöyle ifade edelim, bizim bir yılda KASKİ dahil olmak üzere Büyükşehir Belediyemizin bir yıllık bütçesine denk bir rakam. 1 milyar liralık bu yeni kaynak ile inşallah yeni yatırımlarımızı süratle hayata geçireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

Söz konusu 1 milyar liralık bütçenin aslan payı, Elbistan ve Afşin için büyük önem arz eden, başlama ve bitiriliş tarihleri sürekli ertelenen projelere ayrılmıştı. Bu projelerden biri, Elbistan’la birlikte Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun ilçeleri ile bu ilçelere bağlı 215 yerleşim biriminden toplanan çöplerin bertaraf edileceği Katı Atık Entegre Tesisi oldu. Elbistan’ın en önemli çevre sorunlarından birini tarihe gömecek proje için 170 milyon lira kaynak kullanılacak. Elbistan ve Afşin ilçelerine Sarımağara kaynağından cazibe ile içme suyu temin edilmesi için bir süre önce başlatılan ancak çok ağır ilerleyen içme suyu isale hattı yatırımı için de 260 milyon lira bütçe belirlenmişti. Elbistan’daki içme suyu şebeke yenilenmesi için ise 90 milyon liralık kaynak aktarılması kararlaştırılmıştı.

Elbistan ve Afşin ilçesine Sarımağara kaynaklarından cazibeli olarak içme suyu teminini öngören proje ile Elbistan’daki içme suyu şebekesinin yenilenmesini öngören projenin müşavirlik hizmetleri için imza töreni de geçtiğimiz günlerde düzenlenmişti.