Elbistan’a 500 milyon TL katma değer üretecek projenin ÇED’i onaylandı

İlçe ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 500 milyon TL katkı sunmasına kesin gözüyle bakılan Elbistan TDİOSB’nin işletme aşamasında 1.843 kişi istihdam edilecek.

Elbistan TDİOSB'de 20 adet 50 başlık, 70 adet 100 başlık, 70 adet 150 başlık, 88 adet 250 başlık ve 39 adet de 500 başlık olmak üzere yaklaşık 300 işletme yer alacak.

Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası, Kahramanmaraş Valiliği ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklığında ilçeye bağlı Doğan Mahallesi’nde 4 bin dönümlük alanda kurulacak Elbistan Tarıma Dayalı İhtisas Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylandı. Olumlu olarak değerlendirilen ÇED Raporu, askıya çıkarıldı. 1 aylık askı sürecinin tamamlanmasının ardından tüzel kişilik çalışmalarına hız verilecek. Elbistan Tarıma Dayalı Büyükbaş Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde (TDİOSB) besi işletmeleri, et kombina tesisi, biyogaz üretim tesisi, yem üretim fabrikası, deri ve sakatat ön işleme tesisi, et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi, idari binalar, sosyal ihtiyaçların karşılanması için cami, kafeterya, yemekhane, dinlenme salonu, dezenfeksiyon ünitesi, hayvan muayene ve sevk kontrol merkezi yer alacak.

Projenin arazi hazırlığı ve inşaat döneminde yaklaşık 200 kişi istihdam edilecek. Elbistan TDİOSB'nin işletme aşamasında işletmelerde, yem fabrikası, biyogaz tesisi, atıksu arıtma tesisi, idari ve sosyal birimlerde, güvenlik gibi birimlerde toplamda 1.843 kişinin çalıştırılması planlanıyor. Kurulması planlanan 4 MW gücündeki biyogaz tesisi ile Elbistan TDİOSB'nin enerji ihtiyacının bir kısmını karşılanacak. İşletmelerin çatıları güneş enerjisi ile donatılmaya uygun olarak tesis edilerek işletmelerin enerjilerinin bir kısmını güneş enerjisinden üretmeleri sağlanacak. Her bir işletmede yer alması gerekli acil kesim ünitesinden bağımsız olmak üzere ortak kullanılabilecek 500 baş kesim kapasiteli et kombinası kurulacak. Et kombinası ve işletmelerde yer alan acil kesim ünitelerinde oluşan sakatat ve derilerin işlenerek pazara sunulacağı ön işleme tesisi kurulacak.

İşletmelerde yetiştirilen besilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak yem üretim fabrikası tesis edilecek ve halk arasında; sanayi yemi, fabrika yemi, karma yem diye bilinen kesif yem, silaj ve hazır yem üretilecek. Et kombinasında oluşan boynuz, tırnak, paça ve kemiklerin bertarafı için rendering tesisi kurularak kemik unu üretimi gerçekleştirilecek. İşletmelerin faaliyete başlaması ile birlikte veteriner hekim, ziraat mühendisi, çevre mühendisi, harita mühendisi, hayvan bakıcısı, muhasebeci, gıda mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi, güvenlik personeli, şoför, gıda teknikeri meslek gruplarından ve tarım işçisi, kalifiye işçilerden oluşan çalışan grubu proje kapsamında istihdam edilecek. Elbistan TDİOSB’nin işletme aşamasında 1.843 kişi istihdam edilecek. Diğer sektörlerle birlikte ilçede yaklaşık olarak 5 bin kişiyi istihdam edecek Elbistan TDİOSB’deki çalışacak insanlar ise, mümkün olduğu ölçüde yöre halkından seçilecek.